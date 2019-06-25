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Cumhurbaşkanı Erdoğan Badavut’tan sonra Maden Adalarını da koruma kalkanı içine aldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türkiye’nin yüzölçümü olarak en büyük doğal sit alanı olarak kabul edilen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde kalan Büyük ve Küçük Maden Adaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Kesin korunacak hassas alan” olarak ilan edildi.

25 Haziran 2019 Salı 15:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Badavut’tan sonra Maden Adalarını da koruma kalkanı içine aldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türkiye’nin yüzölçümü olarak en büyük doğal sit alanı olarak kabul edilen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde kalan Büyük ve Küçük Maden Adaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Kesin korunacak hassas alan” olarak ilan edildi.


İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon’daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerlerin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi hakkındaki karar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.


Karar gereği, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin 22 adasından 2’si olan Küçük Maden ve Büyük Maden Adaları da bu koruma kalkanının içerisine alındı.


İki ay önce yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde kalan Badavut mevkiinin kuzeyinde sahilden yaklaşık 3 mil açıklarında bulunan, Büyük Maden ve Küçük Maden Adaları’nın 1. Derece Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanları dâhilinde, ’kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil ve ilan edilmesine karar verilmesi çevreciler tarafından memnuniyetle karşılandı.


Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Salih Öz muhabirimize yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Badavut’un ardından Büyük ve Küçük Maden Adaları’nı kesin korunacak hassas alan olarak ilan etmesinin sevindirici olduğu söyledi.


2017 yılında; platform öncülüğünde Ayvalık halkının Cunda Adası ile Pateriça Yarımadası’nın doğal sit alanları içerisinde kalabilmesi için büyük bir mücadele verdiğini hatırlatan Salih Öz, “Şu anda Ayvalık’ın 22 adası da doğal sit alanıdır. Ancak, Büyük ve Küçük Maden Adaları’nın Cumhurbaşkanlığı tarafından hassas ilan edilmesi son derece olumlu bir gelişmedir. Ayvalıklı çevreciler ve tabii ki Ayvalık halkı olarak sadece Badavut ve maden adalarımızın değil, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı oluşturan tüm adaların ’kesin korunacak hassas alan’ olarak ilan edilmesini istiyoruz. Bu yüzden de Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan öncülüğünde atılan bu adım bizim için son derece memnuniyet vericidir” dedi.


"Kesin korunacak hassas alan" sınırları içerisinde bulunan bölgelerde kesinlikle imara izin verilmediğinin altını çizen Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Salih Öz, “Bu durum o bölgelere dokunulmaması ve doğal olarak kalması anlamını taşıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:59
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