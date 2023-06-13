Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Sinan Oğan detayı dikkat çekti

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından geleceğini belirledi.

Sandıktan çıkan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda yeniden seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye giderek gerçekleştirdi.

Erdoğan daha sonra kardeş ülke Azerbaycan'a gitti.

Seçildikten sonra ikinci yurt dışı gezisi kardeş Azerbaycan'a...

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Dün akşam saatlerinde Azerbaycan'a geçen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçti.

Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla başkent Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.

Oğan da heyette yer aldı

Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

Tören sonunda heyetlerin takdimi yapılırken bir isim dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda desteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veren Sinan Oğan da heyette yer aldı.

Oğan, önce Aliyev ile tokalaşmasının ardından daha sonra da Erdoğan ile selamlaştı.