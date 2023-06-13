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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Yeniakit Publisher
2023-06-13 08:54:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni döneminde ikinci yurt dışı ziyaretini yapmak üzere Azerbaycan’a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığının yeni döneminde ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştirmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından çiçekle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in da bulunacağı akşam yemeğine katılmak üzere havalimanından Gülistan Sarayı’na hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva karşıladı.

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Yorumlar

ne varsa gardaşta var

içimizdeki o kadar çok hain var ki birazı fetö birazı daeş birazı pkk bölük bölük Azerbaycan'ı görünce gurur duyuyor insan.birde yedikleri ekmeğe hainlik eden ler var ne diyelim hakkımız helal etmiyoruz coluk ve cocuklarından cıksın diyoruz hainlerin
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