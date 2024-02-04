Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! "İlk konutları teslim ediyoruz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, depremde yıkılan konutlar yerine yeni konutların tesliminin yapılacağını duyurdu.
Başkan Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, depremzede mağdurlar için, “Islahiye’de yapımı tamamlanan konutlarımızın teslim törenini gerçekleştireceğiz. 11 şehrimizi vuran depremde yaraları sarma sözümüzü hızla gerçekleştiriyoruz. Hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz.” İfadelerini kullandı.
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