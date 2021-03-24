Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti 7. Olağan Büyük Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlerinde döviz ve altın bulunduranlara seslendi ve önemli bir çağrıda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan döviz yatırımı için ne söyledi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan altın döviz açıklaması | Son dakika altın döviz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece kendilerini güvende hissetmek amacı ile evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunuyorum. Bu vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum” dedi.