  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

UNESCO, Erdoğan’ın önerisini kabul etti! 15 Aralık, “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edildi

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da hissedildi

Paşinyan talimat verdi müfredata girdi! Okullarda “Türkçe” dönemi

Alın size parlamenter sistem! Fransa hükümeti dikiş tutmuyor

Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor

Senegal’in “Türk askeri talebi” yerine getirildi. Türkiye’nin Afrika vizyonu derinleşiyor

Mahkemede fren patladı! CHP’li şoförün yargılandığı davada şaka gibi savunma: Araç büyük olduğu için duramadı

CHP’li üyelere cevabı yapıştırdı. Beykoz Belediye Meclisi'nde yolsuzluk gerginliği

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

Afganistan'dan son dakika açıklaması! ABD hava sahamızı ihlal ediyor
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Rıza Demircan Hoca'yı ağırladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Rıza Demircan Hoca'yı ağırladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Rıza Demircan Hoca'yı ağırladı

Türkiye’nin tanınmış ilahiyatçı yazarlarından Ali Rıza Demircan Hoca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Dolma Bahçe Çalışma Ofisinde ağırlandı. Eski anıların da yad edildiği 1 saatlik görüşme dua ve nasihatle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok eskiye dayanan dostluk ve arkadaşlığı bulunan ilahiyatçı Ali Rıza Demircan Hocayı Dolma Bahçe Çalışma Ofisinde kabul etti. Samimi ortamda gerçekleşen görüşmede Türkiye ve dünyadaki gelişmeler de konuşulurken eski anılar da yad edildi. Görüşme Demircan Hoca ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birbirlerine dua ve nasihatleri ile sona erdi.

Ali Rıza Demircan Hocanın, görüşmenin ayrıntılarını yarın ‘Mirat Haber’deki  köşesinde okuyucularıyla paylaşacağı açıklandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23