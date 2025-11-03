Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Rıza Demircan Hoca'yı ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok eskiye dayanan dostluk ve arkadaşlığı bulunan ilahiyatçı Ali Rıza Demircan Hocayı Dolma Bahçe Çalışma Ofisinde kabul etti. Samimi ortamda gerçekleşen görüşmede Türkiye ve dünyadaki gelişmeler de konuşulurken eski anılar da yad edildi. Görüşme Demircan Hoca ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birbirlerine dua ve nasihatleri ile sona erdi.

Ali Rıza Demircan Hocanın, görüşmenin ayrıntılarını yarın ‘Mirat Haber’deki köşesinde okuyucularıyla paylaşacağı açıklandı.