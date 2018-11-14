Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Erbaş'ı CHP zihniyetine yedirmemeli

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesi, başta CHP olmak üzere tüm Kemalistleri rahatsız etti. Son günlerde Mustafa Kemal’i suistimal ederek, kendileri gibi düşünmeyenleri hedef tahtasına koyan CHP zihniyeti şimdi de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedefine koydu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nu Mustafa Kemal’in ölüm yıl dönümünden bir gün önce ziyaret etmesi kemalist kafaları rahatsız etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili yapılan açıklamada, "9 Kasım tarihinde, saat 14.30'da ve tamamen insani duygularla yapılmış bir hasta ziyaretidir" denilmişti. Buna rağmen günlerdir CHP ve onun zihniyeti, kamuoyu baskısı yaparak, kendi karanlık görüşlerine sahip olmayanları hedef tahtasına oturtmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği CHP zihniyetinin mütedeyyin insanları hedef koymasını anlayan vatandaşlar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Kılıçdaroğlu’nun izinden gitmesini üzüntüyle karşılıyor.

Cumhurbaşkanı, Erbaş’ı CHP zihniyetine yedirmemeli

Vatandaşlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Tartışmaların göbeğindeki Diyanet İşleri Başkanı’nın kendi durumunu gözden geçirip erdemli davranış içinde hareket etmesi ve gereğini derhal yapması samimi tavsiyem ve temennimdir.” diyerek aynen CHP gibi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı hedef tahtasına koymasını üzüntüyle karşıladı. Sosyal medyada Erbaş’a sahip çıkılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP zihniyetine karşı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı harcamaması isteniyor. Erbaş'ın görevden alınması durumunda, malum çevrelerin isteklerinin ardı arkası kesilmeyeceği görüşü hakim.