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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geliş yıl dönümünü kutladı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geliş yıl dönümünü kutladı:

"AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:29:19 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geliş yıl dönümünü kutladı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Millete Hizmette 18 Yıl" hashtagine yer vererek, "AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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