Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı

BİTLİS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Ahlat'a gelen Erdoğan, dualarla başlayan açılışta yaptığı konuşmada, ilçede külliyenin açılışını da gerçekleştireceklerini anımsatarak, gençlik merkezinin gençlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanlığına ve merkezin işletmesini yürütecek Gençlik ve Spor Bakanlığına bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileyen Erdoğan, "Kurdeleyi bu dua mahiyetindeki ifadelerle kesiyoruz, ya Allah Bismillah." dedi.

Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Daha sonra, eşi Emine Erdoğan ve beraberindekilerle gençlik merkezini gezerek bilgi alan Erdoğan, merkezdeki çocuklara hediye verdi.