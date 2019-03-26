0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’da CHP’ye yüklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da CHP’ye yüklenerek, "Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

26 Mart 2019 Salı 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’da CHP’ye yüklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da CHP’ye yüklenerek, "Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bu ülkede CHP’nin zerre kadar bir emeği yok." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da halka seslendi. Adıyaman Sakarya Caddesi’nde 35 bin kişiye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’’Bu ülkede CHP’nin zerre kadar bir emeği yok.’’ dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’’Şehitlerin, sahabelerin, alimlerin ocağı Adıyaman, Fırat gibi coşkun, Göksu gibi nazlı Kahta, Sofraz gibi alımlı Adıyaman. Milletin adamını, milletin partisini her seferinde bağrına basan Adıyaman, bugün sizleri gönülden selamlıyorum.’’ diye konuşmasına başlayarak ’’Az önce resmi rakamı aldım, sadece meydanda 35 bin kişi, fakat havaalanından gelirken bir bu kadarda yollarda var. Demek ki Adıyaman kararını verdi. 31 Mart akşamı yeniden bir tarih yazıyor muyuz? Adıyaman’da olmaktan ve sizlerle hasret gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Siz bu davayı boynu bükük bırakmadınız. Rekor bir oy oranıyla partinize sahip çıktınız. Yüzde 67.4 ile şahsıma Cumhurbaşkanlığında göreve devam dediniz. Yüzde 55.1 ile partinizi zirveye taşıdınız. Türkiye’nin tökezlemesini özellikle bekleyenlere sandıkta unutulmayacakları ders verdiniz. Adıyaman’ın sözüne sadık olduğunu gösterdiniz. Rabbime sizin gibi dostlar, sizin gibi yol arkadaşları nasip ettiği için hamd ediyorum. İnşallah 4 gün sonra sandıklara gidip oylarımızı kullanacağız. Bir kez daha şehrimizin geleceğini tayin edeceğiz. Adıyaman’ın Cumhuriyetimizin 100. yılını nasıl karşılayacağını tayin edeceğiz. Sandık bizim namusumuzdur. Sandık milli iradenin sarsılmaz yıkılmaz kalesidir. Sandık milletin mücadeleler vererek çok önemli bir kazanımdır. Baskıcı zihniyetten söke söke aldığı haktır.’’ dedi.



’’Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler’’ diyen Erdoğan, ’’Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar. Zira şu arada on binler niçin duruyor? Bunlar neyin mücadelesini veriyor. Kendi makam mevkisi için davayı satanlar kusura bakmasınlar. Biz Bay Kemal gibi koltuğa yerleşenlerden değiliz. Buralarda tırnaklarımızla kazıya kazıya buraya geldik. Eğer benim milletim, Adıyaman’ın tüm ilçelerinde, beldelerinde bu kardeşine sahip çıkıyorsa bunun sebebi var. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bu ülkede CHP’nin zerre kadar bir emeği yok. Hak ve özgürlük mücadelesinde aynı şekilde. Bunlar cuntacıların güya adalet için astıkları delikanlıların vebali var. Körpe bir fidan iken şehit Mustafa Pehlivanoğlu’nun ana hasreti var. Rahmetli Özal, Türkeş’in, Muhsin Yazıcıoğlu’nun hakkı var. Bu Bay Kemal’de utanma yok. Başörtü sorunun biz çözdük, diyor. Yav sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın İstanbul Üniversitesinde rektör yardımcısıydı senin milletvekilin oldu. Sen kimi aldatıyorsun.’’ şeklinde konuştu.



’’Bay Kemal korkaktır, ürkektir’’


15 Temmuz darbe gecesi yaşananları hatırlatan Erdoğan, ’’Saat 23.15 Atatürk Havalimanına iniyor. FETÖ’cülar bunu alıp tankların arasından alıp Bakırköy’e götürüyor. Bana diyorlar ki, 2 saat önce Bay Kemal geçti. Bu adam ne diyordu? ’Darbe yapılırsa tankların önüne önce ben çıkarım.’ Bu korkaktır, ürkektir, bundan bir şey olmaz. Ama ne yazık ki CHP’ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşine nasıl takılıyorlar anlamış değilim. 31 Mart’ta biz, siz hepimiz omuzlarımızdaki ağır yükün bilinciyle sandıklara gideceğiz. İstanbul’da ki Adıyamanlı hemşehrilerimizi arayarak, Binali Yıldırım kardeşimizi destekleyin diyeceksiniz. Ankara’da Mehmet Özhaseki kardeşimizi, İzmir’de Nihat Zeybekci’yi destekleyin dememiz lazım. 31 Mart’ta Osmanlı tokadı atmamız lazım. Evlatlarımızın ellerinden tutacak, bizden öncekilere minnet borcumuzu ödemek için sandıklara koşacağız.31 martta demokrasimize sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.



Sisi’ye sahip çıktılar


Mısır’da 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için bir araya geldiğini hatırlatan Erdoğan, ’’Mısır’da vicdansız alçak Sisi ile bir araya geldiler. 31 Mart bunun için önemlidir. Her fırsatta terör sevicileri sandıkta hadlerini bildirmeye hazır mıyız. Pensilvanya’dan, Avrupa’dan milletin iradesine ipotek koymaya çalışanlara ders vermeye hazır mıyız? İstanbul’da ezanımıza saygısızlık edenlere, kongrelerinde Türk bayrağı asmayanlara cevap verecek miyiz?’’ diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 19:09
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ardahan’da öğrencilerden kitap okuma etkinliği
    1. Ardahan’da öğrencilerden kitap okuma..
    2. Bodrumlular evlatları Mehmet Kocadon’a..
    3. Memiş, “Bizim çalışmalarımız AK..
    4. Fatih Erbakan: Saadet Partisi'ne..
    5. Suudi Arabistan ve Çin'den askeri iş..
    6. Bakan Soylu'dan CHP'li isme yanıt!
    7. Bodrum çarşısı sezona hazır
    8. Muş'ta PKK operasyonu: 31 gözaltı
    9. Darp iddiasıyla gözaltına alınan 3..
    10. AP, Avrupa'ya sömürgeci geçmişini..
    11. Otomobile tutunan patenli gençler..
    12. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi,..
    13. Hindistan'da kız çocuğu leopar..
    14. Kreşte 'çimdikli işkence' iddiası! Suç..
    15. Rusya ile NATO'yu savaştırdılar! Sonuç..
    16. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    17. Gürcistan-Rusya ilişkileri
    18. GÜNCELLEME - Cezayir ordusundan..
    19. Binali Yıldırım, mitinge metroyla..
    20. ABD’den F-35 ve Patriot Füze Savunma..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset omurga..
    22. Minik yüzücülerden Başkan Kayalı’ya..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’da..
    24. Yıldız futbolcunun hayatı belgesel..
    25. Futbol: Hazırlık maçı
    26. Taşkın sonucu suya kapılan bekçinin..
    27. Büfeci cinayetinde ilk duruşma görüldü
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte..
    29. Bakan Selçuk: “İş başına gelen..
    30. CHP seçim otobüsü, HDP'nin Adana..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı