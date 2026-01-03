Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Aziz milletim, iş dünyamızın kıymetli temsilcileri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türk ürünlerini dünyanın dört bir köşesine ulaştıran, mal ve hizmetler ihracatımızı artırmak için canla başla çalışan siz kıymetli ihracatçılarımızla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ticaret Bakanlığımıza, Türkiye İhracatçılar Meclisimize ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuza bu anlamlı toplantı için teşekkür ediyorum.

Son 23 yıldır ihracatımızı çabalarıyla bir başarı hikâyesine dönüştüren özel sektörümüzü ve kamu kurumlarımızı bu vesileyle tebrik ediyorum. Sözlerimin hemen başında, siz misafirlerimizle birlikte tüm iş dünyamızın, milletimizin dost ve kardeş halkların yeni miladi yılını tebrik ediyorum.

Dış ticaret dahil ekonominin bütün alanlarında belirlediğimiz hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınması beklenemez.

"Türkiye'siz denklem kurulamaz"

70 binden fazla Filistinli kardeşlerimiz ne yazık ki şehit düştü. İsrail istikrarsızlık üretmeye devam ediyor. Dış politikamızın amacı dost kazanmak.

Barışa giden yolun açılması için her türlü sorumluluğu alamaya hazırız. Türkiye'siz denklem kurulamaz.

Yüzünü Ankara'ya dönenler kazanacak, kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlarsa kaybedecektir.

Muhalefetin sorumsuzluklarına rağmen başardık.

"Ekonomimiz tam 21 çeyrektir kesintisiz büyüyor"

2025 yılının 3. çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor.

Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza attık.

Önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 artan mal ihracatımız toplam 273,4 milyara dolara ulaştı.

