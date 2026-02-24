  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
FETÖ'ye büyük darbe: Deniz Kuvvetleri sorumlusu İstanbul'da yakalandı! Rus Nikolai, 168 laik yobazdan daha Müslüman çıktı CHP’nin şaibeli Kurultay davası İstanbul’a taşınıyor Salgın hastalıklar an meselesi CHP İzmirlilere lağım suyu içirdi CHP'deki 'başkaldırının' detayları ifşa oldu! Özel mekanda 6.5 saatlik gizli toplantı! Kar New York’u dondurdu, ama… Müslüman Belediye Başkanı Mamdani’den örnek davranış Yapay zekayla basur merhemi sattırmışlardı! Nihat Hoca’dan şaşırtan cevap: Din yapay zekadan öğrenilir mi? Nükleer enerji ertelenemez bir ihtiyaç Zelenski dünyaya ilan etti: Rusya-Ukrayna savaşında Putin kaybetti Özgür Özel ve saz arkadaşları kara kara düşünsün! Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Spor Arda Güler için transfer piyasası alev aldı! İngiliz devi gözünü kararttı
Spor

Arda Güler için transfer piyasası alev aldı! İngiliz devi gözünü kararttı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Arda Güler için transfer piyasası alev aldı! İngiliz devi gözünü kararttı

Real Madrid formasıyla Xabi Alonso yönetiminde adeta yeniden doğan ve dünya futbolunun parlayan yıldızı haline gelen Arda Güler için transfer piyasası alev aldı. Liverpool’un başına geçmesi beklenen Xabi Alonso’nun, Anfield Road’daki yeni yapılanmasında ilk hedefinin milli yıldızımız olduğu iddia edildi. İngiliz devinin, "Türk Elması" Arda için 90 milyon euroyu masaya koymaya hazır olduğu belirtiliyor.

Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Arda Güler, sergilediği üstün performansla sadece İspanya’yı değil, tüm Avrupa’yı büyülemeye devam ediyor. Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun güvenini kazanarak ilk 11’in vazgeçilmez bir parçası olan genç yetenek için şimdi de İngiltere kapıları sonuna kadar aralanıyor.

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso döneminde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan milli futbolcu Arda Güler için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yeni sezonda Premier Lig ekibi Liverpool'un başına geçmesi beklenen Xabi Alonso'nun Arda Güler'i takımda görmek istediği öğrenildi.

Real Madrid'de Xabi Alonso döneminde bulduğu şanslar ve ilk 11 istikrarıyla dünya futbolunda adından söz ettirmeye başlayan Arda Güler, yeni sezonda sürpriz bir transfer yapabilir.

Fichajes'te yer alan haberde, 2026/27 sezonunda Liverpool'u çalıştıracağı iddia edilen Xabi Alonso'nun ilk transfer isteğinin Arda Güler olduğu öne sürüldü. İngiliz devinin bu transferi gerçekleştirmek için 90 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği aktarıldı.

Haberde, "Liverpool için bu transfer, muazzam potansiyele sahip bir oyuncuya yapılacak iddialı bir yatırım anlamına gelir. Güler içinse, kendisine tamamen güvenen bir teknik direktörle yeniden bir araya gelme fırsatı demektir. Yaz ayları, teknik direktörlük ve transfer piyasasında değişiklikler vaat ediyor. Eğer Xabi Alonso Liverpool'un başına geçerse, Arda Güler'i Anfield'da görme ihtimali sadece bir söylenti olmaktan çıkıp gerçek bir görüşme konusu haline gelecektir." ifadeleri yer aldı.

UEFA soruşturma başlattı! Benfica-Real Madrid maçında skandal
UEFA soruşturma başlattı! Benfica-Real Madrid maçında skandal

Spor

UEFA soruşturma başlattı! Benfica-Real Madrid maçında skandal

Arda Güler İspanya’da gündem oldu! Performansı gazetelerde geniş yer buldu
Arda Güler İspanya’da gündem oldu! Performansı gazetelerde geniş yer buldu

Spor

Arda Güler İspanya’da gündem oldu! Performansı gazetelerde geniş yer buldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23