  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Son dakika haberi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda “Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabul Programı”nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Müslümanlar sancılı günler yaşıyor. İsrail'in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabul Programı"nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Avrupa'dan Asya'ya, ABD'den Avustralya'ya yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın vatandaşımızın tamamına selamlarımı sevgilerimi iletiyorum.

İsrail'in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Ayrıntılar geliyor...

