Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Son dakika haberi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda “Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabul Programı”nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Müslümanlar sancılı günler yaşıyor. İsrail'in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Avrupa'dan Asya'ya, ABD'den Avustralya'ya yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın vatandaşımızın tamamına selamlarımı sevgilerimi iletiyorum.
İsrail'in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor.
