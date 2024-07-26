Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Netanyahu şamarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'na açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

* Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara asla fırsat vermeyiz.

* Dünyamızın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinde geleceği ön görerek atılan bu adımlar Türkiye'nin hedefleri açısından çok önemlidir.

* 2. Dünya Savaşı'nın galiplerinin ekonomik, siyasi, askeri ve diplomasi çıkarlarını korumak amacıyla kurulan mevcut küresel sistem miladını doldurmaya başlamıştır.

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* ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı. Lafa gelince demokrasi dersi veriyorlar. Katil Netanyahu alkışlanıyor, bu nasıl iş? Vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız.

* Amerika'nın kongresinde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi, gördük. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır.

* 40 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı, bu insanları katledenleri düşünün Temsilciler Meclisi alkışlıyor.

* Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler, çağımızın Hitler'ini baş tacı ederken zerre utanmıyor. 40 bin insanın katilini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor.

* Elinde 150 bin Gazzelinin kanı olan bir kasabı kongresinde ağırlayan, hezeyanlarla dolu konuşmasını büyük şevkle 57 kez ayakta alkışlayan bir akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız.

* Ne etrafımızda yaşanan çatışmalar, nede 6 Şubat depreminin 104 milyar doları bulan faturası bizi yolumuzdan alıkoyamadı. Elbette sarsıldık ama şartlar ne olursa olsun hedeflerimizden asla kopmadık, kopmuyoruz.

* Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda yatırımın yüzyılı yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla hazırladığımı uluslararası doğrudan yatırım stratejisini yakında uygulamaya geçiriyoruz

* Katma değerli üretimle küresel rekabet gücümüzü arttıracak kritik teknolojileri desteklemeye devam edeceğiz.

* Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik eden 10 model fabrikayı kurduk. 4 yeni model fabrika daha ekleyerek bu sayıyı 14'e çıkaracağız.

* Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak.

* Küresel otomotiv firmaları ve diğer büyük ölçekli araç üreticilerinin elektrikli araç yatırımlarını Türkiye'ye yöneltmesinin önünü açtık.

* Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigawatt saatlik bir kapasite inşa ederek, bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz.

* Megawatt saat başına 6 bin dolara kadar sağlayacağımız hibe desteğini de içeren 4,5 milyar dolarlık teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz.