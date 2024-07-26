Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Netanyahu şamarı
Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gazze kasabı' Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki göstererek 'ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı. Lafa gelince demokrasi dersi veriyorlar. Katil Netanyahu alkışlanıyor, bu nasıl iş? Vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız.' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'na açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
* Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara asla fırsat vermeyiz.
* Dünyamızın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinde geleceği ön görerek atılan bu adımlar Türkiye'nin hedefleri açısından çok önemlidir.
* 2. Dünya Savaşı'nın galiplerinin ekonomik, siyasi, askeri ve diplomasi çıkarlarını korumak amacıyla kurulan mevcut küresel sistem miladını doldurmaya başlamıştır.
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* ABD Kongresi'nde soykırımcı bir katil alkışlandı. Lafa gelince demokrasi dersi veriyorlar. Katil Netanyahu alkışlanıyor, bu nasıl iş? Vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız.
* Amerika'nın kongresinde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi, gördük. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır.
* 40 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı, bu insanları katledenleri düşünün Temsilciler Meclisi alkışlıyor.
* Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler, çağımızın Hitler'ini baş tacı ederken zerre utanmıyor. 40 bin insanın katilini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor.
* Elinde 150 bin Gazzelinin kanı olan bir kasabı kongresinde ağırlayan, hezeyanlarla dolu konuşmasını büyük şevkle 57 kez ayakta alkışlayan bir akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız.
* Ne etrafımızda yaşanan çatışmalar, nede 6 Şubat depreminin 104 milyar doları bulan faturası bizi yolumuzdan alıkoyamadı. Elbette sarsıldık ama şartlar ne olursa olsun hedeflerimizden asla kopmadık, kopmuyoruz.
* Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda yatırımın yüzyılı yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla hazırladığımı uluslararası doğrudan yatırım stratejisini yakında uygulamaya geçiriyoruz
* Katma değerli üretimle küresel rekabet gücümüzü arttıracak kritik teknolojileri desteklemeye devam edeceğiz.
* Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik eden 10 model fabrikayı kurduk. 4 yeni model fabrika daha ekleyerek bu sayıyı 14'e çıkaracağız.
* Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak.
* Küresel otomotiv firmaları ve diğer büyük ölçekli araç üreticilerinin elektrikli araç yatırımlarını Türkiye'ye yöneltmesinin önünü açtık.
* Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigawatt saatlik bir kapasite inşa ederek, bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz.
* Megawatt saat başına 6 bin dolara kadar sağlayacağımız hibe desteğini de içeren 4,5 milyar dolarlık teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz.