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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2023-03-25 14:52:00 - 2023-03-25 15:07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Sizleri muhabbetle selamlıyorum. İlim Yayma Vakfı'nın 52. Genel Kurulu münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Genel Kurul'un ve Vakfımızın 50. yıl kuruluş yıl dönümünün hayırlı olmasını diliyorum.

Deprem felaketinde 50 bini aşkın vatandaşımızı yitirmenin acısını yaşıyoruz. Kayıplarımızı hepimiz derinden hissediyoruz. Deprem bölgesinde temelini attığımız kalıcı konut projelerinin yeşeren umutları daha da artıracağına inanıyorum. Bizler paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanan bir milletin ve ümmetin evlatlarıyız.

Milletin derdiyle dertlenmeyen, hayırlı iş görmek istemeyen bu asalakları kendi ihtiras ve hırslarıyla baş başa bırakıyoruz.
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Tehditlere, zorbalıklara ve aba altından sopa gösteren kifayetsizlere rağmen ülkemize ve milletimize hizmetimizi sürdürmeliyiz. Mazlumları asla yalnız bırakmayacak, depremzedelerimizin derdine ortak olacak, hakkın ve haklının yanında çalışmaya devam edeceğiz.

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