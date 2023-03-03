Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar:

Şu an için yıkılmış ve acil yıkılacak 214 bin binada 608 bin bağımsız bölüm belirledik.

Depremin ilk iki haftası geride kaldığında kalıcı barınma ihtiyacını süratle giderecek adımları atma mecburiyetiyle karşı karşıyaydık. Bu arada NATO'dan ve İsviçre'den gelen çadırlar da kompleks halinde burada yerlerini aldı.

Yeniden planlarken şehirlerimizi ovadan dağlara döndürüyoruz. Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 ya da 4 katlı, 3+1 daireler olacak."

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Tüm tehlike ve tehditleri birlikte değerlendirmeliyiz.

Deprem öncesinde güvenli yerleşim

Deprem öncesinde güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, deprem olduğu anda da en etkin acil yardım çalışmalarını yürütmek, acil barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik yaraları sarmak bu hazırlıkların başında geliyor.

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