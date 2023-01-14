Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş planına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Marmaris ziyaretlerimiz dışında epeydir Muğla'yla hasret giderememiştik. Sizleri özlemiştik. Sizlerle özlem gidermeye ve eser ve hizmetlerin açılışını gerçekleştirmek için geldik. Bugün Muğla bir başka. Eser ve hizmet siyasetimizin en güzel örneklerini Muğla'da görmek mümkündür.

"İstikbalimize göz dikenlerin hakkından geldik"

Demokrasi ve kalkınma hamlelerimizle ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkarmanın ilk adımını attığımızı görüyorum. Dünyanın geçmeye hazırlandığı yeni yönetim ve ekonomi sisteminin adımını attık. Yönümüzü geleceğe dönmüş durumdayız. 2023 hedeflerimizi ilk açıkladığımızda zihinlerini faşizm kapanına hapsedenler bizi küçümsemiş hafife almışlardı. Her yatırım için yapamazsınız diyerek bizi engellemeye çalıştılar. Hiç kulak asmadık. Bizim baktığımız tek yer milletimizin ihtiyaçlarıdır. Terör örgütlerinden, darbecilere kadar istikbalimize göz dikenlerin hakkından geldik.

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş planına tepki!

Geçtiğimiz günlerde TSK'nın gücüne güç katacak projemizin açılışında yaşadığımız sevince tahammül edemediler. Bay Kemal Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Erdoğan ne yaptı. Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Sizin aklınızda böyle bir şey var mı ya. Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirsek dolaştın. Cezaevinde teröristleri nasıl çıkaracağım diye bakıyor. 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi?

Kan emicilere asla fırsat vermeyiz

Hak ve özgürlük denilince biz milletimizle el ele olmayı anlarız. Kan emicilere asla fırsat vermeyiz. Bu zihniyet yapmadığını bırakmadı, kahraman ordumuzu hedef aldılar. Egemenliğimizi hedef alan ülkelere gösteremediği tepkileri komutanlarımıza gösteren biri siyasetçi olabilir mi? Türkiye gerçeğine tahammül edemiyorlar. Teröristlerin başını ezen Türkiye fotoğrafına dayanamıyorlar. Bu ülkenin hangi hakkını bunlar savunabilir. Bunların asıl karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. İhanet kampanyasında başarılı olamayan habis zihniyet, bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi.

Rahmetli Menderes'i idam sehpasına gönderip, ülkenin başına böyle çöreklendiler. İçeride ve dışarıda Türkiye'ye hedef alanların yanında oldular.

Resmi rakam 50 bine varan bir katılımla bugün buradayız.

6'lı masaya tepki

Aynı kafayla yeni oyunlar peşinde koşuyorlar. Bir masa kurmuşlar. Etrafındaki herkesten başka ses çıkıyor. Herkes ayrı hesap yapıyor. Ya bunlar anayasayı da okumamışlar. Sen daha seçilmemişsin, nasıl oluyor da hemen seçime gidiyoruz diyorsun. Ah, ah... Bunların Allah bir dediğine inanın başka bir şeyine inanmayın. Çünkü Allah bir. Masanın altında sakladıkları ortakları ayrı telden çalıyor. Şımarmalarından yanlarına varılmıyor. Çünkü bunlar sadece zarar dostudur.

Çok sayıda yatırımı hizmete açıyoruz. Tüm yatırımların Muğla'ya hayırlı olmasını diliyorum. İktidara geldiğimizden bu bu yana 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık Muğla'ya. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. Toplam 6 adet spor salonu inşa ettik. Sağlıkta 38 sağlık tesisi inşa ettik. Ulaşımda 90 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğuna 367 km ilave yaparak 457 km'ye ulaştırdık. Dalaman Havalimanını ve Milsa-Bodrum havalimanını yeniledik. Tarım ve ormanda Muğla'ya 8 baraj, 18 sulama tesisi, 7 gölet, 10 hidroelektrik tesisatı inşa etik. 60 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 5 barajın inşası sürüyor. 14 bal ormanı kurduk.