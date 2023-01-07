Erdoğan vatandaşlara anlattı: Rusya lideri Putin ile Kumluca'yı konuştum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay sel felaketinin yaşandığı Antalya'nın Kumluca ilçesini ziyaret etti.

Erdoğan burada vatandaşlara hitap etti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Manavgat yangınında olduğu gibi Kumluca'daki sel felaketinde de vatandaşlarımızın yanında olduk. Devlet olarak vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık.

Ağır hasarlı 23 bina bu yıl içinde sahiplerine teslim edilecek. Şimdi Manavgat'a gidiyoruz. Yangın afetinde vatandaşlarımın binaları yandı, onlara hemen burada modern güzel evler yapacağız dedim. Bugün 450 tanesini teslim ediyoruz. Geri kalanları da en kısa zamanda teslim edilecek. Sizlerden de dere yataklarının önünü kapatmama konusunda hassasiyet bekliyorum.

Taşkınlara karşı yeni tedbirler almak için acilen yapılması gereken yatırımların inşasına başlıyoruz. Yatırım tutarı 4.3 milyar TL.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk asrını geride bırakırken, evlatlarımız ve kendimiz için gururla bakabileceğimiz bir Türkiye bıraktığımıza inanıyorum. Verdiğimiz tüm mücadeleye rağmen aksayan, eksik kalan, düzeltmemiz gereken şeyler olabilir. Gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Siyasi veya sosyal alanda farklılıklarımızın hepsini zenginlik olarak kabul ederek ülkemizi zenginleştirmeye, güçlendirmeye çalışacağız. Bu millete bu yakışır. Çalışanlarımızdan, işverenlerimize herkesi destekleyeceğiz.

Putin'e dedim ki, bizim bir Kumluca'mız var. Burası domates cenneti gibidir. Beni Kumlucalılara mahçup etme.