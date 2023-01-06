Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Tarım Ekosistemi Buluşması programında konuşuyor.

Erdoğan açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün sizlerle hem hasret gidereceğiz, hem de müjdelerimizi paylaşacağız. İnsanoğlu ne kadar beyhude dolaşırsa dolaşsın tek sadık yarinin toprak olduğunu anlayacaktır. Topraktan geldik ve yine toprağa döneceğiz. Sanayi devrimi, teknoloji devrimi insanların günlük hayatını ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın toprak hayat kaynağı olarak önemini koruyor. Toprağımıza sahip çıkmanın onu işleyen çiftçiye sahip çıkmanın gayreti içindeyiz.

Dünya nüfusunun 8 milyarı bulduğu bu dönemde çiftçiyi ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir. Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle tahıl sevkiyatının sekteye uğraması dünya çapında açlığı ortaya çıkardı. Tahıl sevkiyatını sağlayarak dünyayı büyük krizin eşiğinden döndürdük. Hükümetlerimiz döneminde çiftçilere verdiğimiz desteklerin, kolaylıkların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bağlantı tüm alanlarıyla birlikte tarım sektörü ve çiftçilerimizi bir bütün olarak görüyoruz. Tarlasını en modern ekipmanlarla süren çiftçimiz ile bu makineleri üreten satan firmaları ayrı tutmuyoruz. Gıda, tekstil, kozmetik sanayine kadar bu alanda özellikle tüm yapıları aynı sistemin birer parçası olarak görüyoruz.

Örnek uygulamalar, başarı hikayeleri, tecrübe paylaşımlarıyla genç ve kadınlarımızı tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz. 81 ilden 2000'e yakın çiftçimizle bugünkü buluşmamızı bu gayretlerin özeti olarak değerlendiriyorum.

Biraz önce genç çiftçilerimizin tarıma değer katanların konuşmalarının özetini dinledik. Çiftçilerimizin ürünlerini sergiledikleri stantları ziyaret ettik. 232 milyar lirayı aşkın tarım kredilerinin yerine ulaştığını, 204 milyar liraya uyguladığımız faiz desteğinin doğruluğunun isabetini, toprağı aşkla işleyen 1 milyonu aşkın çiftçinin kredi imkanını üretime dönüştürdüğü, tarım sektörüne verilen destek ve emeklerin boşa gitmediğini ispatlıyor.

Bu tablo karşısında yürüttüğümüz çalışmaları daha ileri seviyeye çıkarma şevki kazanıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...