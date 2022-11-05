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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memnuniyet duyuyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memnuniyet duyuyorum

İstanbul'da düzenlenen 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 11:06:00 - 2022-11-05 11:45:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memnuniyet duyuyorum

İstanbul'da düzenlenen 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemiz milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Kıtaların kültürlerin medeniyetlerin ve milletlerin buluşma noktası güzel İstanbulumuzda sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Forumumuzun ufuk açıcı tartışmalara vesile olacağına inanıyorum.

İşinin ehli insanlarla konuşmaya, onlara danışmaya hassaslık gösterdik. Bu hassasiyetimizin olumlu sonuçlarını hem siyasi hayatımızda hem devlet yönetiminde görme fırsatı bulduk. Bugüne kadar yol haritamızı hep istişareyle belirledik. Buradaki tüm katılımcıların ortaya koyduğu her değerlendirme, bizim için değerlidir.

2 gün önce milletimizin takdiri ile iktidara gelişimizin 20. yılını geride bıraktık. Milletimiz ardı ardına yaşadığı siyasi istikrasızlıktan sonra, en genç partilerden olan AK Parti'yi ülke yönetimin layık gördü. O günden bugüne milletimize mahcup olacak hiçbir iş yapmadık. Siyasi hayatımızda elde edilmesi zor bir rekora imza attık. Vesayetin oyunlarıyla, hatta darbe girişimine varan anti demokratik olaylarla karşılaştık. Ancak mücadelimizi daima hukuk yoluyla büyüttük. Cumhurbaşkanı seçmemizin 367'yle engellendiği, milli iradenin gasp edilmeye çalışıldığı dönemlerde bile bu duruşumuzdan taviz vermedik. Biz ilklerin partisi olamamızın yanında siyasetin köklerini de değiştirmiş bir partiyiz.

Türk siyasetini yeni baştan dönüştürürken, kendimizi ihmal etmedik. Günün şartlarına göre, siyasetimizi, kadromuzu da yeniliyoruz. Tıpkı ulu bir çınar gibi köklerimiz derinlere indikçe dallarımızda büyüyor.

Türkiye yüz yılı çağrısı

Geçmişi reddetmeden, mevcut kazanımlarımızın üzerine geleceği inşa etmekten bahsediyoruz. Vizyonumuzu kamu oyumuzla paylaşırken, başkaları gibi emrivaki yapmadık. Vizyonumuzu 85 milyon hep beraber şekillendirelim istedik. Türkiye yüz yılı ekseninde yapılacak tartışmalarla ortaya çıkacak sinerji Türk siyasetine de yeni bir perspektif kazandıracaktır. Tüm vatandaşlarımızı tenkit ve fikirleriyle Türkiye Yüz Yılına sahip çıkmaya davet ediyorum.

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