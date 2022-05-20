Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temelini attı

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kimsesizlerin kimsesi olması için bu güzide kurumu milletimize armağan eden Sultan Abdülhamid'i Sani'den bugüne Darülaceze'ye emeği geçen herkesi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. İnanç, köken, ırk, cinsiyet, yaş dahil hiç bir ayrım gözetmeden. Tüm düşkünleri kucaklayan bu müessese medeniyetimizin ve milletimizin insana bakışının en güzel örneklerinden biridir. Biz de ecdaddan aldığımız ilhamla üstlendiğimiz her görevde çalışmalarımızı insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile ve yaradılanı severiz yaradandan ötürü ilkesiyle yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz.

Darülaceze'nin 127 yılı bulan geçmişinde 30 bini çocuk 100 bin insanımıza şefkat yuvası olması benzer çalışmalarımızda bize ilham vermektedir. Gönüllüleri, çalışanları ve acezeleri ile bir büyük aile olan bu müessesenin yaşatılması ve geliştirilmesi için katkıda bulunan herkese, bakanlarımızdan tüm yanlarındaki elemanlara kadar herkese şahsım, milletim adına teşekkür ederiyorum. Bugün Darülaceze'nin hizmetleri yeni bir boyuta taşıyacağına inandığım sosyal hizmet şehri projesinin temelini atmak üzere bir aradayız. Burada bir duruma dokunmadan geçmeyeceğim. Bu işler bizim işimiz belediye başkanlığımda Kayış Dağı'nda bir darülacezenin temelini atmış açılışını yapmıştık. Şu andaki malum iktidar aynı şekilde bugün temeli atacağımız adımlarla süreci devam ettiriyor.

'Suyu akmayan musluğu açmakla millete hizmet ettik' diyemezsiniz

Tabi bir şeyi sormam lazım İstabul'un şu anda büyükşehir belediye başkanlığını üstlenmiş olan kişi veya kişilerin acaba bu alanlarda attıkları bir adım var mı? Bir şey yap yani bir suyu akmayan musluğu açmakla biz hizmet ettik diyemezsiniz. Milleti aldatmayın gelin bu tür eserleri yapın. Bu ülkenin darda kalmışına elinizi uzatın. Bu tür şeyleri yapın biz de sizleri alkışlayalım. Ama yok bakın burada şimdi yatay mimari anlayışı ile inşa edilecek projemiz bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler, koruma altındaki çocuklardan oluşan bine yakın sakini ile insanımıza hizmet verecektir.

Rehabilitasyon ünitesinden cami, kilise ve havranın da yer aldığı ibadethanelerine kadar tüm birimleyirle bu proje darülacezenin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacaktır. Tabi darülaceze gayrimenkul gelirleri ve eğlence vergisi payı yanında asıl hayırseverlerin bağışlarıyla faaliyetlerini yürüten bir yerdir. Biz bu dönemde milli bütçeden de katkı vermek suretiyle darülacezeyi çok daha güçlü bir karaktere ve yere kavuşması noktasında adımımızı attık. Sosyal hizmet şehrimizin inşasında da en büyük desteği devletin yanında bağışçılardan bekliyoruz. İnşallah el birliği ile bu güzel projeyi kısa sürede tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız.

Milletimizin asırlardır yaşadığı nice saldırıları, sıkıntıları, kaosları metanetle göğüsleme başarısının gerisinde sahip olduğu şu birlik, beraberlik, dayanışma hasletinin gücü vardır. Medeniyet ve kültür birikimiyle, aile yapısıyla, sosyal müesseseleriyle bireysel insiyatifleriyle, teessüm eden bu haslete sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Ekonomik bakımdan güçlü, gelişmiş ülkelerin sosyal bakımdan en kırılgan ve geleceği tehdit altında nüfuslara sahip olmaları da aynıdır. Bunun örneği bizden başka hiç bir ülkede yok sadece bizde var. Kurallar önemlidir maddi imkanlar önemlidir, bireylere değer vermek önemlidir. Fakat bunlar sadece günü kurtarır. Ailenin merkezinde olduğu güçlü bir sosyal yapı olmadan bunların hiç biri geleceği kurtarmaya yetmez.

Bittiğinde dünyada tek olacak

Sosyal hizmet şehrimizin inşasında en büyük desteği devletimizin yanı sıra bağışçılarımızdan da bekliyoruz.

İnanarak söylüyorum ki Darülaceze hizmet şehri dünyada bu işin tek örneği olacaktır. Şu dünyayı tanıdıysam ülkemiz gibi tek örnek yok..