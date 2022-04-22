Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Terör örgütlerinin son çırpınışları. 45 terörist etksiz hale getirildi. Maalesef 1 askerimiz daha şehit oldu. Temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Terör belası bitene kadar bu işi sürdüreceğiz.

Ukrayna Rusya krizi

Sonuç olumlu, ama tam istediğimiz gibi değil. Ümitsiz değiliz. Zelenskiy ve Putin ile bir görüşme daha yapacağız. Bu görüşme ile İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmek istiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...