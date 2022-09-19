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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti

BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 21:12:00 - 2022-09-19 21:25:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti.

BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor.

Graham’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Vesayet Konseyi’nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’nde yaptığı konuşmanın ardından ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti.

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