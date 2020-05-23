Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan ve Trump'ın, bölgedeki barış ve istikrarın tesisi amacıyla siyasi ve askeri iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldığı bildirildi.

Erdoğan ve Trump'ın, her iki milletin koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde olduklarını teyit ettikleri bildirildi.