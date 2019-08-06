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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB, küresel bir aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye’yi kazanmalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB, küresel bir aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye’yi kazanmalıdır.

06 Ağustos 2019 Salı 13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB, küresel bir aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye’yi kazanmalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB, küresel bir aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye’yi kazanmalıdır."

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:02
  1. doğa

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