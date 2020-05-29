Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreninde konuştu: (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte geleneksel spor dallarında da yeni bir şahlanışın eşiğinde olduğuna inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül törenine video konferansla katılarak yaptığı konuşmada, ata sporlarının ihyasının, Türk toplumuna özgü değerlerin yeniden ayağa kaldırılması anlamına geldiğine işaret etti.

Spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı bir dönemde gençlerin yeni bir spor ahlakıyla ahlaklanmasını istediklerini dile getiren Erdoğan, "Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken aynı zamanda onları kendi kültürel kodlarımızla da tanıştırıyoruz. Kökleriyle bağı kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir." diye konuştu.

Devlet olarak ana önceliklerinin kendini, tarihini, medeniyetini bilen, öz güveni yüksek, ahlaklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu hedefimizi gerçekleştirmede milli değerlerimizin taşıyıcısı olan ata sporlarımız bizim en büyük yardımcımızdır. Maziden atiye kurulan birer köprü olarak görmüş olduğumuz tüm ata sporlarımızı teşvik ediyor, önemli destekler veriyoruz. Okçular Vakfımız ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun da gayretleriyle Türk okçuluğuna ilgi günden güne artıyor. Tarihimizi hakkıyla anlatan diziler, filmler ise ata sporlarımızı tüm dünyaya tanıtıyor. Bu dizilerin etkisiyle genç kuşaklar okçuluk, atlı binicilik, cirit gibi ata sporlarımızı öğrenmeye daha fazla merak sarıyor."

- "Ata sporlarımızı son derece modern tesislere kavuşturduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer spor dallarında olduğu gibi, ata sporların da devletin gençlere sunduğu imkanların genişlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Daha önce ferdi ya da hobi olarak yapılan adeta unutulmaya yüz tutan ata sporlarımızı son derece modern tesislere kavuşturduk. Ülkemizde düzenlediğimiz uluslararası organizasyonlarla hem başarılı sporcularımızın yetişmesine hem de bu spor dallarının dünya çapında tanınmasına katkı sağladık. İnşallah Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte geleneksel spor dallarında da yeni bir şahlanışın eşiğinde olduğuna inanıyorum."

Farabi'nin "Bedenini iyi idare eden evini, evini iyi idare eden ülkesini iyi idare eder." sözlerinin başta gençler olmak üzere herkese ilham kaynağı olmasını dileyen Erdoğan, fethin 567. yıl dönümünde İstanbul'un askeri ve manevi fatihlerini yad etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevla'ya bize Fatih'in emanetine sahip çıkma, bu güzel şehre hizmet etme şerefini bahşettiği için hamdediyorum." dedi.

Erdoğan, etkinlik dolayısıyla Okçular Vakfını da kutladı.

Programda geleneksel ve olimpik okçular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ya Hak" nidası ile atış gerçekleştirdi.

Başarılı tüm sporcuları tebrik ederek, bundan sonraki süreçte başarılarının artarak devamını dileyen Erdoğan, "İnanıyorum ki bu tür müsabakalar, hele hele Dünya Etnospor olarak yapılan hazırlıklar ve müsabakalar, bizim heyecanımızı, coşkumuzu, gençliğimizin buraya olan ilgisini daha da artıracaktır." ifadesini kullandı.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da şampiyon olan sporcular içerisinde 70 metrede Türkiye rekorunun da olduğunu aktararak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

(Bitti)