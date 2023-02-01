Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7’nci parti masanın altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Altılı Masa'nın eksik kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Biz bunlara 7’li masa diyelim. 6 deyince eksik oluyor. 7’nci parti masanın altında. Biz seçim tarihini açıklayarak bunların keyfini bozduk. Bunlar kapalı kapılar arkasında toplanıp dağılıyordu. Tarihi vermesek bunlar aday açıklamayacaktı. Bırakalım adayı, aday açıklama tarihlerinde bile belirsizlik, tutarsızlık var. Biri 13 Şubat’ta diyor. Diğeri o tarihte açıklamak gibi bir planımız yok diyor. Masadakilerin hiçbiri diğerine güvenmiyor. Siz birbirinize güvenmiyorken millet size nasıl güvensin. Onlar ipleri 7’sinin elinde bir kukla koymaya çalışıyorlar. Böyle bir aday modeli millete hakarettir. Bir de aday yıpranır diye aday açıklamıyorlarmış Siz bundan korktuğunuz için aday açıklayamazken biz 22 yıldır 2023’e hazırlanıyoruz. Hizmet yıpratır. Yeter ki sizin aşk ile koşan yorulmaz anlayışınız olsun. Biz aşkla koşuyoruz. Yorulmadık, yorulmuyoruz. Yıpranmadık, yıpranmıyoruz.

Çıkaracakları adayın seçilme şansı olmadığını görüyorlar bundan dolayı rahatsızlar. Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk cumhurbaşkanı yaptı. Biz böylece ilk dönemi tamamlamış olacağız. Yeniden adaylık konusunda da hiçbir engel bulunmuyor. Bu tartışmaları gereksiz buluyorum. Bunlar, sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu çabalardır. Milletimiz inşallah bizi tekrar aday da yapacak, cumhurbaşkanı da yapacak.

Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin son dönemde elde ettiği güç ve birikimle dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağı dönemin adıdır.