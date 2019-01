Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 milyar dolar için çalışmaları hızlandırdık

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,Salih'i, resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşmenin ardından iki lider basın toplantısında kritik açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Her türlü desteğe hazırız. Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarı bulunmak üzere, alt yapı projelerine de hazırız. İkili ticaretimizde geçen yıl 16 milyar dolarla rekor kırmıştık, şimdi bunu 20 milyar dolara yükseltip rekoru egale edelim. Türk özel sektörü Irak ekonomisinin canlandırılması için her türlü imkana sahiptir. Kapsamlı ekonomik iş birliği anlaşmasının bir an önce yürürlüğe konulmasını arzu ediyoruz. Irak ile güvenlik alanında temas ve iş birliğini geliştirmek istiyoruz.

DEAŞ, PKK, FETÖ...

Irak ile özellikle savunma sanayi, ticari, askeri, ekonomik alanlarda çok şey yapabiliriz. Özellikle güvenlik. DEAŞ, PKK, FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem Irak için tehlike oluşturmaktadır. Birlikte çalışmanın önemini konuştuk. İlgili arkadaşlarımız çok sıkı ilişkide olmak suretiyle, boşluk bırakmadan bu sıkıntılar gidermenin gayreti içinde olacağız."

Salih'te işbirliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Salih ise konuşmasında işbirliği vurgusu yaparak şunları söyledi;

"Çok net bir mesajımız var, o da Irak yeni bir döneme girmek üzere, yeniden imar ve kurumsal yapısıyla yeniden güçlenerek bölgede rolü güçlü, açık olarak tekrar hakettiğimiz konumda olmayı arzulamaktayız. Bu bağlamda, Türkiye'ye her tülü ortak işbirliğiyle gelmiş bulunmaktayız. Halklarımızın özgür ve onurlu bir yaşam hakkı olduğunu söyledik. Dışarıdan bir takım vesaitlere ihtiyaç duymamaktayız. Var olan çekişmeleri, krizleri ortadan kaldırabiliriz. Irak ve Türkiye sahip olduğu stratejik konumuyla çok şey yapabilir, bu ortaklık iki bölgeye de hizmet edecektir. Ankara'ya gelmeden önce Başbakanımızla görüştüm, onun da mesajı "Türkiye ile ilişkilerin çok daha gelişmiş şekilde olması" yönünde olmuştur. Türkiye'nin Irak'ta terörden arındırılmış bölgelerin imarı konusundaki katkılarını bekliyoruz. Irak geçmişte terörden çok çekmiş bir ülkedir, ama burada komşu ülkelerin de aynı sıkıntılardan muzdarip olduğunu unutmamalıyız. "