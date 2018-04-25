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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Haziran'dan sonra...

Beştepe'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimi zaferinden sonra ilk ziyaretini Azerbaycan'a yapmak istediğini söyledi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Haziran'dan sonra...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İnşallah 24 Haziran'dan sonra ilk yurt dışı ziyaretimi Azerbaycan'a yapacağım. Can Azerycan inşallah bölgesinin istikrar abidesi olarak parlamaya devam edecektir. Azeybaycan'la müşterek çalışmaya devam edececğiz ve bu konuda kararlılığımız tamdır. Aliyev seçim sonrası ilk ziyaretini ülkemize yaptı ben de inşallah ilk ziyaretimi ülkelerine yapacağım

HAZİRAN'DA TANAP'IN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ

Önümüzdeki en büyük proje TANAP'ın yakın zamanda açılışını yapacağız. İnşallah haziran ayının başlarında gerçekleşecek. Güney gaz koridorunun önemli bir parçası olan TANAP, bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Azerbaycan Türkiye'de en büyük yatırımcı haline geliyor. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin ileriye taşınması önceliktir. Bugün önemli bir adım attık.

Önümüzdeki dönemde yeni projeler var. Bunları da hayata geçireceğiz. Bunların içinden en önemlisi tabii ki yerli paraya geçişimizdir.

ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A DAVET

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk ziyareti için Azerbaycan'a davet eden Aliyev'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Seçimlerden sonr abenim ilk ziyaretim kardeş ülkeye yaptığım ziyaret oldu.

"Türkiye ve Azerbaycan birliği sağlamdır ve büyük geleceği vardır. Aziz kardeşimi ve Türk mileltini tebrik ediyorum. Aziz kardeşimin liderliği sayesinde Türkiye büyük yollar kat etmiştir. Türkiye bugün dünya çapında bir güçtür. Dostlar sevinir istemeyenlerin morali bozulur."

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 14:31
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