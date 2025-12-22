Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu sonrası bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bütçenin Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, bütçe sürecinde emek veren milletvekillerine de teşekkür etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) süren yoğun bütçe mesaisi, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin kabul edilmesiyle tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oylamanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni yıl bütçesine dair temennilerini dile getirdi.
GAZİ MECLİS'E VE MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında bütçe hazırlık ve görüşme safhalarında görev alan parlamento üyelerine şükranlarını sundu. Meclis’in bu süreçte çok yoğun bir mesai harcadığını vurgulayan Erdoğan, "Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
EKONOMİDE YENİ YILIN YOL HARİTASI
Meclis Genel Kurulundan geçen bütçe kanunu, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ekonomik yol haritasını ve yatırım önceliklerini belirleyecek. Erdoğan, mesajını "2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle noktaladı. Yasalaşan bütçenin kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.