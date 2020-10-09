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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 18:54:38 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek finale yükselen milli takıma başarı dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan maçı öncesinde milli takım idarecileri ve oyuncularla telefonda görüntülü konuşup, başarı dileklerini iletti.

Ay-yıldızı ekip, yarı finalde Sırbistan'ı 3-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. Milliler, bu akşam final maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek ve müsabaka TRTSpor 2'den naklen yayımlanacak.


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