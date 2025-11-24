  • İSTANBUL
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı’nda 15 bin öğretmenin atanacağını duyurdu. Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdiklerini belirterek “Aktif görevdeki her 10 öğretmenden 8’i bizim dönemimizde atandı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı’nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu güzel mekanda misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Milletin kütüphanesine hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Her birimiz üzerimizde hakkı olan öğretmenlerimizi yıllardır olduğu gibi bugün bir kez daha minnetle özlemle yad ediyoruz. 81 ilimizdeki bütün öğretmenlere teşekkür ediyorum.

 

Bilhassa şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yılmaz'a cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Birazdan 15 bin öğretmen adayımızın atama heyecanını paylaşacağız.

Genç öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Görevlerinin kendilerine öğrencilerine ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Birazdan kurasını çekeceğimiz genç öğretmenlerimiz ulvi bir mesleğe adım atıyorlar. Öğretmenlik mesleğini diğer kamu görevlerinden ayıran vasfı malzemesinin de meyvesinin de insan olmasıdır.

 

Öğretmen öğrencisine kimi zaman annelik yapar kimi zaman babalık kimi zaman da arkadaşlık eder.

Öğretmenlerimizin ilim irfan ve ahlak meşalesini taşıdığı müddetçe ülkemizin ufku da sonuna kadar açıktır.

Son dönemde yapay zeka devrimiyle birlikte teknolojideki değişim artık baş döndürücü oranlara ulaştı. Sonunu kimsenin ön göremediği bir belirsizliğe doğru insanlık olarak hızla yol alıyoruz.

Usul esasa mukaddemdir ilkesiyle hem doğru açıdan bakacağız hem de çocuklarımızın eğitimine sağlıklı yöntemlerle yaklaşacağız.

 

Öğretmenlere haklarını teslim etmek bizim asli vazifemizdir. Son 23 yılda hep böyle bir çabanın içinde olduk. Eğitimin niteliğini artırmak eğitimin önündeki engelleri ve yasakları kaldırmak öğrencilerimiz arasında fırsat eşitliğini sağlamak için ilk günden beri çalışıyoruz.

Okullarımızda görev yapan öğretmen sayısında da ciddi artışlar oldu. 2002'den bu yana 823 bin 360 öğretmenin atamasını yaptık. Şuan resmi eğitim kurumlarında çalışan öğretmen sayımız 1 milyon 34 bini aşmıştır. Aktif görevdeki her 10 öğretmenden 8'i bizim dönemimizde tandı.

Yüzde 99, 6 - 14 yaş arası okullaşma oranı ile OECD ortalaması olan yüzde 98'in üzerine çıktık.

Birkaç puan oy uğruna her alanda olduğu gibi eğitimde de popülizmin sınırlarını zorlayan siyasi rakiplerimize rağmen bunu inşallah başaracağız.

Atamalar yapıldı, butona öğrencilerle bastı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması bittikten sonra çok sayıda öğrenci sahneye çıktı. Başkan Erdoğan, öğrencilerle birlikte butona basarak 15 bin öğretmenin atamasını başlattı. Öte yandan atama sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Koltuğa yapışmış kalkmayan Memura emeklilik zorunlu olmalı

Sunucu yarışmacıya ne iş yaptığını soruyo 42 yıllık memurum diyor ve hala da çalışıyormuş ayıp be kardeşim sen hizmet mi yapacaksın yaşın olmuş kaç Bi gidin artık yahu.

Öğrenci

Eğitimde medrese Osmanlı sistemine dönüşmeden bu haliyle blr yere varılmıyo. Gerçek tarih gerçek eğitim öğretim elzemdir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
