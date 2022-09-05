Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon dosya icra takibinden kurtulacak

İcralık dosyalarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz"

Bugün kamuoyuyla paylaşmak istediğimiz bir başka müjdemiz icra takibine düşmüş dosyası bulunan vatandaşlarımızla ilgilidir. İşçilerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ücretlerinde önemli iyileştirmeler yaptık. Vatandaşlarımızın bir ksımının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Varlık Yönetim Şirketleri'ne devredilmiş alacaklar buna dahildir. 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır.

Bir müjdemiz de önümüzdeki hafta başlayacak eğitim öğretim hazırlıklarını yürüten ihtiyaç sahibi ailelerimize olacaktır. Bu ailelerimize ilave kaynak aktarımı yaptık.