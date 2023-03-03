Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 yıl içinde tamamlanacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni"nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

14 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı 11 ilimizde 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan depremler, çok büyük bir yıkıma yol açtı. Her biri ayrı birer deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Adeta bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdayız. Yer bilimciler, içinden geçtiğimiz sürecin normal olmadığı konusunda hemfikirler. Yaşadığımız sıkıntılar büyük olsa da devlet ve millet olarak var gücümüzle yaraları sarıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız neticesinde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı 204 bin binada 584 bin bağımsız bölüm belirledik. İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız.

Bu süreçte en büyük destekçilerimiz BAE gibi dostlarımız ve kardeşlerimizdir. İlk günden itibaren Türkiye'ye gönderdiğiniz arama kurtarma ekipleriniz, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki faaliyetlerimize omuz vermiştir. Sahra hastaneleriniz Hatay ve Gaziantep'te sağlık hizmetlerimize büyük destek oluyor.