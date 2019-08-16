Cumhurbaşkanı danışmanından İzmir Baro Başkanına sert tepki: Eski Türkiye’nin vesayetçi alışkanlıklarından sıyrılamamışsınız

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 2 Eylül’de yapılacak olan yeni adli yıl açılış töreni için Yargıtay’ın gönderdiği davet yazısına yanıt verdi. İzmir Barosu’nun törene katılmayacağı belirten Yücel, “Siyasi kararlarla, mesleki faaliyetlerini gerekçe göstererek yüzlerce mensubunu tutsak ettiğiniz onurlu bir mesleğin temsilcileri olarak, yaptığınız nazik daveti geri çevirmek zorunda olduğumuzu bildiriyoruz. Bize kalırsa, sizde o salona gitmeyin” dedi.

Önce kendi zihinlerini özgürleştirmeliler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avukat Mustafa Akış, İzmir Baro Başkanı Özcan Yücel’in açıklamasına tepki göstererek, “Milletin seçtiğini tanımayan bir baro kuvvetler arasındaki demokratik ilişki biçimlerinden bihaber, eski Türkiye’nin vesayetçi alışkanlıklarından sıyrılamamış arkaik bir barodur. Bence başkalarına özgürleşmeleri telkininde bulunanlar önce kendi zihinlerini özgürleştirmeliler” dedi.

Metin tek taraflı kaleme alınmıştır

Akış,”Ne devlet, ne de avukatlık mesleğinin adabına sığmayan, içeriği tamamen haksız ve tek taraflı kaleme alınmış, ciddiyetsiz bir metne kutsiyet atfetmenin hukuk camiasına hiç bir katkısı yok. İdeal manadaki kuvvetler ayrılığı kuvvetleri birbirine düşman ederek tesis edilemez” ifadelerinde bulundu.