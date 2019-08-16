0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı danışmanından İzmir Baro Başkanına sert tepki: Eski Türkiye’nin vesayetçi alışkanlıklarından sıyrılamamışsınız

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avukat Mustafa Akış, İzmir Barosu’nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan yeni adli yıl açılış töreni için Yargıtay’ın gönderdiği davet yazısına verdiği cevaba tepki gösterdi.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:05
Cumhurbaşkanı danışmanından İzmir Baro Başkanına sert tepki: Eski Türkiye’nin vesayetçi alışkanlıklarından sıyrılamamışsınız

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 2 Eylül’de yapılacak olan yeni adli yıl açılış töreni için Yargıtay’ın gönderdiği davet yazısına yanıt verdi. İzmir Barosu’nun törene katılmayacağı belirten Yücel, “Siyasi kararlarla, mesleki faaliyetlerini gerekçe göstererek yüzlerce mensubunu tutsak ettiğiniz onurlu bir mesleğin temsilcileri olarak, yaptığınız nazik daveti geri çevirmek zorunda olduğumuzu bildiriyoruz. Bize kalırsa, sizde o salona gitmeyin” dedi.

Önce kendi zihinlerini özgürleştirmeliler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avukat Mustafa Akış, İzmir Baro Başkanı Özcan Yücel’in açıklamasına tepki göstererek, “Milletin seçtiğini tanımayan bir baro kuvvetler arasındaki demokratik ilişki biçimlerinden bihaber, eski Türkiye’nin vesayetçi alışkanlıklarından sıyrılamamış arkaik bir barodur. Bence başkalarına özgürleşmeleri telkininde bulunanlar önce kendi zihinlerini özgürleştirmeliler” dedi.

Metin tek taraflı kaleme alınmıştır

Akış,”Ne devlet, ne de avukatlık mesleğinin adabına sığmayan, içeriği tamamen haksız ve tek taraflı kaleme alınmış, ciddiyetsiz bir metne kutsiyet atfetmenin hukuk camiasına hiç bir katkısı yok. İdeal manadaki kuvvetler ayrılığı kuvvetleri birbirine düşman ederek tesis edilemez” ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:05
  1. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avukat Mustafa Akış
  2. İzmir Baro Başkanı Özcan Yücel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni sezon mesajı
    1. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni..
    2. Erzurum Havalimanı 7 ayda 614 bin 436..
    3. Mert Çetin kimdir? Yıldırım Mert Çetin..
    4. Mesafeyi 1300 dakika azalttı! Yüzde 8..
    5. AK Partili Meclis üyesinden mecliste..
    6. Trump’a Grönland yanıtı
    7. Özel Harekat Polisleri, Hakkari’ye..
    8. Mekke Camii'nin temeli dualarla atıldı
    9. Ayvalık’ta polisten huzur operasyonu
    10. Memur zamlarına ilişkin açıklama!
    11. Nikahları damadın tedavi gördüğü..
    12. Ereğli Belediyesinden bayram sonrası..
    13. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    14. Başkan Kılca, minik öğrencilerin..
    15. Beşiktaş’ın yeni transferleri Sivas..
    16. Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik..
    17. Nevşehir Merkez Göre beldesi TOKİ 225..
    18. Alican Çelik yeniden TFF İl Temsilcisi..
    19. Taksim Meydanı’nda deprem simülasyon..
    20. Spot piyasada elektrik fiyatları
    21. İzne gelen askerin acı ölümü
    22. Bahçe yangınında 80 meyve ağacı zarar..
    23. Mekke Camii’nin temeli atıldı
    24. Yolu dökülen sabun yağmur yağınca..
    25. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere..
    26. Beşiktaş'tan transfer bombası Cenk Tosun
    27. Helezon makinesine elini kaptıran..
    28. Yine kendilerine yakışanı yaptılar!..
    29. Düzce Belediyesi bayram boyunca 1700..
    30. Fatih Çiftçi’den Çatak Belediyesine..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler