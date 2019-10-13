Cumhurbaşkanı danışmanı Yasin Aktay: Esed girmeye kalkarsa iki ordu arasında çatışma çıkabilir
Cumhurbaşkanı danışmanı Yasin Aktay, "Esed rejimi Suriye'nin kuzeydoğusuna girmeye çalışırsa Türkiye karşı koyacaktır" açıklamasını yaptı.13 Ekim 2019 Pazar 23:04
Cumhurbaşkanı danışmanı Yasin Aktay, Sputnik Arapça'ya bir açıklamada bulundu.
Yasin Aktay, Esed rejiminin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik hareket ettiğine dair iddialarla ilgili olarak, "Esed rejimi, Suriye'nin kuzeydoğusuna girmeye çalışırsa Türkiye karşı koyacaktır. İki ordu arasında çatışma çıkabilir" dedi.
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