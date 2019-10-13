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Cumhurbaşkanı danışmanı Yasin Aktay: Esed girmeye kalkarsa iki ordu arasında çatışma çıkabilir

Cumhurbaşkanı danışmanı Yasin Aktay, "Esed rejimi Suriye'nin kuzeydoğusuna girmeye çalışırsa Türkiye karşı koyacaktır" açıklamasını yaptı.

13 Ekim 2019 Pazar 23:04
Cumhurbaşkanı danışmanı Yasin Aktay: Esed girmeye kalkarsa iki ordu arasında çatışma çıkabilir

Cumhurbaşkanı danışmanı Yasin Aktay, Sputnik Arapça'ya bir açıklamada bulundu.

Yasin Aktay, Esed rejiminin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik hareket ettiğine dair iddialarla ilgili olarak, "Esed rejimi, Suriye'nin kuzeydoğusuna girmeye çalışırsa Türkiye karşı koyacaktır. İki ordu arasında çatışma çıkabilir" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 23:04
  1. Yasin Aktay
  2. Esed

YORUM YAZ

  • mert vatansevermert vatansever30 dk önce
    suriye teröristlereora mekanken sesi çıkmıyorda bizim askerimz orayı terörden arındırrkenmi sesi çıkıyor.karşımıza savaşmak için çıkacaksa çıksın.Allahın dediği olur.bu mübarek ordu onuda tepeler...onun buna gücü yetmez.o kafasına atılan israil bombalarına cevap bile veremedi.o suriye milli ordusunu rusyann desteği ile durdurdu..onu ruslar bile artık desteklemez.geçti..
  • MustafaMustafa42 dk önce
    Biz PKK için girmedik mi? Bizim Esad'la, Müslüman Suriye ile ne işimiz olur?
  • dervişderviş50 dk önce
    yorumcuların hepsi kafayı yemiş kimin toprağından kimi kovacaksınız. kabul etsenizde etmesenizde eset suriyenin başı ve rusya destekli. savaş çığırtkanlığı yapanlar askerlik yapmayan ve ensesi kalın olanlardır. suriye ile anlaşmak ülkemizin menfaatinedir. bizim suriye ile anlaşmamız rusyanında abdninde burdan gitmesi anlamına gelir. tabi dik durursak.
  • aliali57 dk önce
    Neden karsi konulacak? Suriye'nin milli ordusu olarak, elbette, kendi askerleri bolgenin kontrolunu saglamali. Buna karsi cikmak neden? Aksi taktirde Turkiyem isgalci kuvvet konumuna dusecek ve aslanlarimiz gereksiz yere catismaya girecek.
  • enesenes58 dk önce
    Allahın dediği olur bir canımız var oda hak yolunda feda olsun.
  • müminmümin59 dk önce
    Ne birisi seferberlik mi dedi ? hemmen hazırız ALLAHIN izniyle...
  • dumanlıdumanlı1 sa önce
    Kamışlı ve Hasekede rejimin hakimiyetinde bazı küçük bölgeler var.Buralarda küçük itişmeler olabilir.Menbiçtede Fırat kalkanından bu yana rejim askeri var.Bizim İdlipteki 9 nolu gözlem noktamız Esad rejiminin kontrolu altındaki bölgede.Rusya aracılığıyla rejimle aramızda çatışma riski en aza indirilir. Danışmanlar bu kadarına kafa yorsunlar.
  • Resul DeggeResul Degge1 sa önce
    Biiznillah ezip geçeriz Şam'a Albayrağı dikeriz hiç sorun değil
  • OzanOzan1 sa önce
    Dunyada her hastaligin var, Kaşıntınin yok. illa Kaşıcaksin..
  • Trabzonlu Trabzonlu 1 sa önce
    Gel gel,gelde gazabımızdan sende nasibini al. Gelde Muhammedin ordusuyla çarpışmak nasılmış gör.Vallahi sabırsızlıkla cepheye çağrılmayı bekleyen milyonlar var. Suriyeli ninemin istediği gibi hepinizi ezeceğiz İNŞALLAH

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