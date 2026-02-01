Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Chaudhry'nin ölümünden derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Halk Partisi (PPP), Chaudhry'nin ölümüne ilişkin açıklama yayımladı.

CAMMU KEŞMİR BÖLGESİNİN CUMHURBAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Chaudhry'nin, "uzun süren bir hastalığın ardından" Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 71 yaşında vefat ettiği ifade edildi.

ŞAHBAZ ŞERİF'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Chaudhry’nin 1996’da Azad Cammu Keşmir Başbakanı, 2021’de ise cumhurbaşkanı seçildiği hatırlatılan açıklamada, 9 kez de Azad Cammu Keşmir meclis üyesi olduğu belirtildi.

Pakistan devlet radyosu Radio Pakistan'a göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Chaudhry'nin ölümünden dolayı üzüntüsünü dile getirerek, Chaudhry'yi "bilge ve özverili bir politikacı" olarak tanımladı.

Kaynak: AA