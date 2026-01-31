Beşiktaş durdurulamıyor! Kartal 11 maçlık dev seriyi Konyaspor galibiyetiyle perçinledi

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte Süper Lig’de 9, Türkiye Kupası’nda ise 2 olmak üzere çıktığı son 11 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmeyerek müthiş bir istikrar grafiği çizdi.

Teknik direktör ve oyuncuların uyumu meyvelerini verirken; bu süreçte Antalyaspor'dan Rizespor'a kadar pek çok rakibini dize getiren Kartal, kritik puan kayıplarına rağmen zirve takibini kararlılıkla sürdürüyor.

Dolmabahçe'de taraftarının desteğiyle Konyaspor engelini de aşan Beşiktaş, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarma hedefiyle önümüzdeki haftaki hazırlıklarına başladı. Beşiktaş camiası, şampiyonluk yolundaki bu istikrarlı yürüyüşün ligin sonuna kadar devam etmesini bekliyor.