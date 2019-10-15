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Cumhurbaşkanı başdanışmanından Kılıçdaroğlu’na tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert bir dile eleştirerek, “Kılıçdaroğlu bu vatan, bu millet adına çalışan biri değil” dedi.

15 Ekim 2019 Salı 15:53
Cumhurbaşkanı başdanışmanından Kılıçdaroğlu’na tepki

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Fethullahçı Terör Örgütü’nün(FETÖ) tertiplediği kaset kumpasıyla CHP’nin başına geçtiğini öne sürdü.

CHP artık FETÖ’nün bir parçası oldu

Akış sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kılıçdaroğlu FETÖ’nün tertiplediği artık çok net olan kaset kumpası ile CHP’nin başına geçti. Bu değişiklik ile birlikte Deniz Baykal döneminde FETÖ’ye payanda olmayan CHP artık FETÖ’nün bir parçası oldu” ifadelerini kullandı.

Bugün rezalet bir grup konuşması ile bunu tescilledi

Akış, “17/25 Aralık Darbesi ile başlayarak Kılıçdaroğlu FETÖ’nün Türkiye üzerinde yapmak istediği tüm operasyonların sözcülüğünü ve taşıyıcılığını yaptı. 17/25’i kutsadı, MİT tırları operasyonunu meşrulaştırdı, darbeye ‘tiyatro’ dedi. Hiçbir yaşanılan onun bu örgüte müzahir tavrını değiştirmedi. Ne devletimizin yıkılma tehlikesi, ne şehitlerimiz onu bu tavrından ve verilen vazifeden döndürmedi. Bugün rezalet bir grup konuşması ile de bunu tescilledi. Kılıçdaroğlu bu vatan, bu millet adına çalışan biri değil” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 15:53
  1. Mustafa Akış
  2. CHP

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