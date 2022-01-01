Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut karanlık Odatv’ye meydan okudu: Gerçek babanız kim, mutlaka öğrenin!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, ürettiği yalan haberlerle Müslümanları ve AK Parti hükümetini sürekli karalamaya çalışan Oda TV’nin haberini yalanladı.

Yazıyı yazan da kaynak gösterilen twitter hesabı da sahte!

Tetikçi Soner Yalçın’ın sahibi olduğu Odatv, Yiğit Bulut’un yediği 12 binlik yemeği THY’ye ödettiğini iddia eden bir habere imza attı. Karanlık Odatv, “Külliye bu adisyonu konuşuyor” başlıklı yazısında ‘iftira’lara yer verildi. Hürrem Elmasçı imzalı yayınlanan yazıda sahte bir twitter hesabı kaynak gösterilerek Yiğit Bulut karalanmaya çalışıldı.

Yiğit Bulut meydan okudu: İspatlarsanız istifa ederim!

Oda TV’deki ‘yalan’ habere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, “İsrail yayın organı odatv’de sahte bir isimle yazdırılan yazıda geçen yemek tamamen hayal ürünü olup, fetö gölgesinde yıllardır alıştıkları itibar suiksatına yönelik bir adımdır. Adı geçen restoran değil otelin kapısından girdiğin ispatlanırsa istifa ederim. Otele çağrım; varsa kamera görüntülerimi ve yemek faturasını isteyen herkesle paylaşmalıdır.” dedi.

“Gerçek babanız kim, mutlaka öğrenin” dedi

Karanlık Oda TV’nin ‘yalan’ haberine ilişkin açıklamasını sürdüren Yiğit Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:

“Adı geçen yere hiç gitmedim. Fetö ve gizli servisler gölgesinde yıllardır imalat belgeler eşliğinde itibar suikastını ‘habercilik’ diye pazarlayanlara başta bu haberi yapan şahıs olmak üzere bir çağrım var; Yılın son gününde ailenize gidip sorun ‘gerçek babanız kim’ mutlaka öğrenin” Yeni yıla öyle girin!” Neden mi? Çok basit; bu kadar şerefsizlik ancak pkk veya asala tohumuysanız olabilir! Siz bu ülkeden olamazsınız!!”