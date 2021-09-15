Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, “Türkiye ve Azerbaycan’ın sevinci de kederi de birdir.”

Yerli Düşünce Derneği Genel Merkezî’nde, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü sebebiyle bir toplantı gerçekleştirildi. Burada bir konuşama yapan Topçu, Devlet-i 'Aliyye’nin birçok cephede mücadele etmesine rağmen öz kardeşlerinin yanlarında olduğunun altını çizerek, “1918’de Kızıl Rusya ve emperyalist İngiliz devleti, ellerindeki piyonları Ermeniler ile birlikte ‘paylaşma’ gayesiyle Can Azerbaycan’ı işgal etmiş, dünyanın gözü önünde ‘İnsanlık Suçu’ işlemekteydiler.Can Azerbaycan’daki öz kardeşlerimizin yardım talebine, birçok cephede düşmanla savaş hâlinde olmasına ve elinde de fazla güç bulunmamasına rağmen Devlet-i 'Aliyye kayıtsız kalmamıştı.Şehid İsmail Enver Paşa, ‘Kafkas İslam Ordusu’ adıyla yeni bir ordu kurdurup kardeşi Nuri Paşa’nın komutasında Bakü’ye göndermişti.

15 Eylül 1918’de, Kafkas İslam Ordusu ile birlikte Azerbaycan Millî Meclisi ve Musavat Partisi güçleri, Bakü’yü; Rus, Ermeni Taşnakve İngiliz işgalcilerinden kurtarıp tarihî bir zafer kazanmıştı.Azerbaycan Millî Marşı’nın yazarı ve istiklal mücadelesi kahramanı olan, 13 Ekim 1937’de Komünist İnsan Kasabı Stalin'in emriyle ‘karşı-devrimci’ suçu ile idam edilerek şehid edilen, ‘Türk Dünyasının Büyük Evladı AhmedCevad’ın 1914 yılında yazdığı ‘Çırpınırdın Karadeniz’marşı; bestekar, deha, müzikolog, siyasetçi, ilim ve sanat adamı Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelenmiş ve ilk defa o gün söylenmişti.Azerbaycan’ı komünist, emperyalist ve Ermeni soykırımcılardan kurtarmaya gelen Kafkas İslam Ordusu’nu karşılayan ŞehidAhmedCevad, bütün ömrünü, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne uzanan bir dava için vakfetmiş, bu uğurda ölmekten çekinmemiş, bugün de ardında bıraktığı değerlere bayraktarlık yapacak nice gence mihmandar olmuştu.”açıklamalarında bulundu.

“Türkiye ve Azerbaycan’ın sevinci de kederi de birdir.”

Sarsılmaz Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yapan Topçu, “Türkiye,devleti ve milletiyle 103 yıl evvel olduğu gibi bugünde ve her zaman ‘ikiz kardeşi’ Can Azerbaycan'ın yanındadır.Türkiye ve Azerbaycan’ınsevinci dekederi de birdir.Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’yü girişinin ve Bakü’nün kurtuluşunun 103. yıldönümü kutlu olsun.

Kafkas İslam Ordusu kurucusu Şehid İsmail Enver Paşayı,Komutanı Şehid Nuri Paşa'yı ve Can Azerbaycan’ın azatlığı için şehadet şerbeti için bütün kahramanlarımızı saygı,rahmet,minnet ve şükranla anıyoruz.Ruhları şad, mekânları cennet olsun.El-Fatiha” ifadelerinde bulundu.