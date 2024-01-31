Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Fatih Altaylı'ya açtı ağzını yumdu gözünü! 'İblisin evladı, ajan, mürted zındık'

Fatih Altaylı Youtube canlı yayınında, yüce Kur'an'ın ayetleri hakkında yakışıksız bir şekilde, "zart zurt ayetler" ifadesini kullanmıştı.

Altaylı'nın sözlerine tepki yağarken, çok sert bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Fatih Altaylı'ya söylediklerinin hesabının sorulması gerektiğini söyleyen Saral, şu ifadeleri kullandı:

Fatih Altaylı denen insan suretine bürünmüş mendebur iblisin evladı herhalde kendini Hollanda ya da Danimarka'da yaşadığını zannediyor...İslam'a ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı aksi halde Müslümanların infialine sebebiyet verecek nahoş olaylar yaşanabilir. Ajan olarak bu ülkede Müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır.



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