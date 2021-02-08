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Gündem Cumhurbaşkanı atamaları | Resmi Gazete atama kararları
Gündem

Cumhurbaşkanı atamaları | Resmi Gazete atama kararları

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimleri atadı?, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen'i atadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 11:11:00 -
Cumhurbaşkanı atamaları | Resmi Gazete atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı. Öte yandan  Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ataması yapılan rektörlere ilişkin karar resmi gazetede yayımlanmıştı. Atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atamıştı.

Rektörlerin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri kapsamında atandığı ifade edildi. Üniversitelere atanan rektörler şöyle: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Namık Ak, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atanmıştı.

 

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