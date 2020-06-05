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Aktüel

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Atama Kararları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçilme kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 04:56:01 -
Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Atama Kararları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçilme kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Ayşenur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandı.


Ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanan kara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.

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