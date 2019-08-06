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Cumhurbaşkanı Akıncı, Enerji Bakanı Dönmez’i kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’de temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i kabul etti.

06 Ağustos 2019 Salı 14:34
Cumhurbaşkanı Akıncı, Enerji Bakanı Dönmez’i kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’de temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i kabul etti.


KKTC’de temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC temaslarına devam ediyor. Dönmez, Lefkoşa’daki temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Kabuldekonuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC’deki enerji konusunda öteden beri devam eden temasları olduğunu kaydetti ve arz güvenliğine katkı sağlamak bağlamında KKTC’ylehem teknik hem de ekonomik işbirliklerinin artarak devam ettiğini söyledi.


Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın KKTC’de aldığı petrol ve doğalgaz arama ruhsatı ile ilgili konuları da ziyaretleri boyunca konuşma fırsatları olacağını ifade etti ve Yavuz sondaj Gemisi’ne bir ziyarette bulunup oradaki çalışmaları yakından değerlendireceklerini söyledi.


Bakan Dönmez: “Teknikve ekonomik işbirliğimiz artarak devam ediyor”


KKTC’de yaşayan soydaşlarının hak ve menfaatlerinin sonunakadar yanında olduklarını hem Cumhurbaşkanı Akıncı’ya hem de KKTC’li bakanlara aktardıklarını dile getiren Dönmez, Rum Yönetimi’nin adanın tek hakimi ve tek yöneticisi olarak kendisini görmesini ve tek taraflı adımlarını kabul etmediklerini söyledi ve bu kapsamda Akıncı’nın yaptığı “doğal kaynaklarınınkurulacak ortak komite tarafından değerlendirilmesi” yönündeki teklifini desteklediklerini belirtti.


Doğal kaynakların çatışmanın değil, barışın ve adanın refahına katkı sağlayacak bir etken olduğunu düşündüklerini kaydeden Dönmez, ihtiyaç halinde ve arzu edildiğinde sürece katkı sağlamaya hazır olduklarını da ifade etti.


Akıncı: “Coğrafyayı değişemeyiz ama bu kötü gidişi değişebiliriz”


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki enerji yatakları konusunun barışa hizmet eden bir araç olması gerektiğine vurgu yaptı.


Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Doğu Akdeniz’deki enerji yatakları konusunu barışa huzura hizmet eden bir araç olarak değerlendirmek gerektiğinin altını defalarca çizdiğini hatırlattı ve Dönmez’in de bunu vurgulamasından ve barış mesajlarını gözlemlemekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.


Petrol yatakları konusunun tarih boyunca bölgede ve özellikle Orta Doğu’da hep toplumları ayıran savaşlara vesile olan unsurlar olduğunu kaydeden Akıncı, “Bu kötü talih bölge halklarının kaderi değildir, coğrafyayı değişemeyiz ama bu kötü gidişi değişebiliriz, yeniden tanımlayabiliriz” dedi.


Hem Kıbrıslı Türklerve Rumlar hem de Türkiye ile Yunanistan’ın,yeni barışçıl ve karşılıklı yarara dayalı ilişkiler tesis etmesinin mümkün olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun yolunun diyalogdan, ortak komitelerin kurulmasından, işbirliği ve yararın tüm taraflara getireceği yararın idrakinden geçtiğini dile getirdi.


“Konuya bir daha bakma ihtiyacı duymalarını temenni ederim”


Rum tarafının, 9 Ağustos’ta yapılacak görüşme sonrasında konuya bir daha bakma ihtiyacı duymasını temenni etiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, yabancı diplomatların dabu öneriyi çok yerinde ve kolay öldürülemeyecek bir öneri olarak nitelendirdiğini dile getirdi. Akıncı, “Umarım böyle olur, Biz Türkiye ile bu akılcı yolu yürümeye davam edeceğiz, ama herkes de şunu bilecek ortaklaşma fikrine Rum tarafı inat ve ısrarla yanaşmayacaksa ve kendi yolunu yürüyecekse bizlere de kendi yolumuzu yürümekten başa alternatif bırakmadıklarının da bilincinde olacaklar” diye konuştu.


Hidrokarbon konusunda 3 seçenek


Bu olaya baktığı zaman 3seçenek gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, 2015 yılında müzakereye başlarken Rum Lidere ‘Hidrokarbon meselesi geçmişte müzakerelerin sonlanmasına sebep olmuştu; Barbaros Hayrettin geldi diye müzakere masasını terk eden siz oldunuz. Müzakere süreci başlıyor yine mi bu tek yanlı çalışmalar devam edecek” dediğini ve “Hayır, bu yönde herhangi bir girişimimiz olmayacak, en azından görünür gelecekte” yanıtı aldığını anlattı.


Akıncı şöyle konuştu:


“Böylelikle yeniden görüşmeler başladı. İlk 1-2 yılda iyi mesafe de alındı ve 2017 yılıyla birlikte yeniden lisanslarkazılar gündeme geldi, burada birinci seçenek verilen söze sadık kalmak, bu olursa bir moratoryum üzerinde uzlaşılır ve taraflar bundan imtina eder ama tek yanlı harekete devam edilirse geriye iki şık kalır birincisi ortak bir komite kurup birlikte hareket edebileceğimizi göstermek ve bunun nimetlerinden ortaklaşa yararlanmanın yıllarını bulmak, bu da olmuyorsa geriye kalan 3. alternatif bugün olandır. Siz araştırma yapıyorsanız bir de yaparız, siz kazıyorsanız biz de kazmak durumundayız”


Kıbrıs Türk tarafının tavırlarının Rum tarafına bağlı olarak gelişen tavırlar olduğunu kaydeden Akıncı, “Bizi kimsenin suçlayabileceği bir nokta olmaması gerekir, kendilerine bu opsiyonları yıllardan beri tanıdık, verdik, şu anda bulunduğumuz durum biraz da onların istediği şekilde oluyor, ortaklaşma yok, moratoryum yok o zaman herkes kendi yolunda gidecektir, akıl yolunda buluşmak herkese daha yararlı bir ortamı yaratmaya adaydır, bir araya geldiğimizde 9 Ağustos’ta yine bu ortak akıl yolunda buluşmayı önereceğim, bu bölgede dostluğun barışın tüm toplumlara getireceği faydadan bahsedeceğim, umarım yeterli karşılığı bulur. Dostluktan barıştan özellikle Türkiye gibi büyük bir devletin dostluğundan Kıbrıslı Rumlar’ın da Yunanistan’ın da kazanacağı çok şey olduğuna inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:34
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