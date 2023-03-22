Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili rakamlar açıklandı! Hangi aday kaç imza topladı! İlk günde çok şaşırtan sonuçlar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından 100 bin imza ile aday gösterilecek olan cumhurbaşkanı adaylarının imza takibinin yapıldığı sistemi tanıttı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce için şu ana kadar 10 bin 415 imza toplanırken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan için ise 9 bin 635 imza toplandı.

Adaylar için 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek 100 bin imza toplama işlemi bugün başladı.

Bunun için adayların 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor. Bu çerçevede ilgililer 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na giderek imza verebilecek.

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İmza atmak için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurullarına gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından 100 bin imza ile aday gösterilen cumhurbaşkanı adaylarının imza takibinin yapıldığı ve bu sene ilk defa uygulamaya geçen sistemi tanıttı. Tüm adaylara başarılar dileyen Yener, “Değerli cumhurbaşkanı adaylarımız ve salonda bulunan aday temsilcilerimiz, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edildi. Bugün seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin imza toplama süreci başlamış olup, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgilere göre, şu ana kadar Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 10 bin 415, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 9 bin 635, Sinan Oğan 6 bin 832, Doğu Perinçek 3 bin 324 ve Ahmet Özal 60 imza topladı.

İmza toplayan adaylar

YSK’nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:

"Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal."