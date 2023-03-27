Cumhurbaşkanı adayları netleşti! Şimdi süreç nasıl işleyecek?

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Alparslan Çınar şu sözleri söyledi:

Ön koşul bilindiği üzere 100 bin imzaydı. Bugüne kadar vatandaşlar ilçe seçim kuruluna gittiler ve Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri isimle ilgili imza verdiler ve süreç saat 20.00 itibariyle son buldu.

Son sayılar bu şekilde:

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce: 114 bin 653

ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan: 111 bin 502

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doğu Perinçek: 27 bin 055

Yakup Türkal: 3 bin 137

Erkan Trükten: 2 bin 588

Tevfik Ahmet Özel: 1544

İrfan Uzun: 1263

Halil Murat Ünver: 538

Hilmi Özden: 478

Davut Turan: 122

Toplamda 332 bin 139 vatandaş ilçe seçim kurullarına giderek Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri kişi için imza vermiş oldu.

Tabloya baktığımızda şunu görüyoruz; Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 100 bin imza sınırını geçmiş bulunuyor.

Şimdi ne olacak?

Gözler 28 Mart'a çevrilmiş durumda. YSK geçici aday listesini açıklayacak. Gelen itirazlar sonucunda 31 Mart'ta kesin aday listesi duyurulmuş olacak ki. 31 Mart itibariyle propaganda süreci başlamış olacak.

1 Nisan'da Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerin belirlenmesi için YSK'da bir kura çekilişi olacak. 2 Nisan'da Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. 8 Nisan'da ise ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri çekilen kura ile belirli olacak. 9 Nisan tarihinde milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edilecek ve bağımsız milletvekilleri için son başvuru alınacak. 15 Nisan'da milletvekili geçici aday listeleri, 19 Nisan'da ise kesin aday listeleri ilan edilmiş olacak.