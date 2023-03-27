Cumhurbaşkanı adayları netleşti! Şimdi süreç nasıl işleyecek?
Yüksek Seçim Kurulu'ndan CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Alparslan Çınar, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza sürecinin son bulmasıyla birlikte bundan sonra neler olacağını söyledi.
CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Alparslan Çınar şu sözleri söyledi:
Ön koşul bilindiği üzere 100 bin imzaydı. Bugüne kadar vatandaşlar ilçe seçim kuruluna gittiler ve Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri isimle ilgili imza verdiler ve süreç saat 20.00 itibariyle son buldu.
Son sayılar bu şekilde:
Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce: 114 bin 653
ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan: 111 bin 502
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Doğu Perinçek: 27 bin 055
Yakup Türkal: 3 bin 137
Erkan Trükten: 2 bin 588
Tevfik Ahmet Özel: 1544
İrfan Uzun: 1263
Halil Murat Ünver: 538
Hilmi Özden: 478
Davut Turan: 122
Toplamda 332 bin 139 vatandaş ilçe seçim kurullarına giderek Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri kişi için imza vermiş oldu.
Tabloya baktığımızda şunu görüyoruz; Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 100 bin imza sınırını geçmiş bulunuyor.
Şimdi ne olacak?
Gözler 28 Mart'a çevrilmiş durumda. YSK geçici aday listesini açıklayacak. Gelen itirazlar sonucunda 31 Mart'ta kesin aday listesi duyurulmuş olacak ki. 31 Mart itibariyle propaganda süreci başlamış olacak.
1 Nisan'da Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerin belirlenmesi için YSK'da bir kura çekilişi olacak. 2 Nisan'da Muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. 8 Nisan'da ise ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri çekilen kura ile belirli olacak. 9 Nisan tarihinde milletvekili aday listeleri YSK'ya teslim edilecek ve bağımsız milletvekilleri için son başvuru alınacak. 15 Nisan'da milletvekili geçici aday listeleri, 19 Nisan'da ise kesin aday listeleri ilan edilmiş olacak.