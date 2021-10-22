Cumhurbaşkanı adayı asistanıyla basıldı! Fotoğrafı yayınlayan isim görevden alındı
Irkçı ve Müslüman karşıtı söylemleriyle bilinen Fransa'nın sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un 28 yaşındaki asistanıyla ortaya çıkan görüntüleri ülkede depreme neden oldu. Ülkede büyük yankı uyandıran fotoğrafı dergisine basan yayın yönetmeni ise görevden alındı
Fransa'da yayımlanan haftalık dergi Paris Match'ın yayın yönetmeni Herve Gattegno görevden alındı. Gettegno'nun görevden alınma sebebiderginin kapağında Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un fotoğrafını vermiş olması.
Ülkede krize neden oldu
Fotoğrafta 63 yaşındaki Eric Zemmour, asistanı olan Sarah Knafo ile bulunuyor. 28 yaşındaki Sarah ile denizde sarılarak çekilmiş fotoğraf ülkede krize sebep oldu.
Yayın yönetmeni görevden alındı
Fotoğrafı yayınlayan Paris Match'in yayın yönetmeni Herve Gattegno ise görevinden alındı. Evli olan Zemmour'un bu fotoğraftan dolayı yasalsüreç başlatacağı belirtildi. Herve Gattegno'nun yerine ise Patrick Mahe ile Jerome Bellay getirildi.