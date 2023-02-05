  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

Çorum Valisi'nden Ümit Özdağ'a İskilipli Atıf Hoca tepkisi!

Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu yerinden hoplatacak! Az önce açıkladı

İstanbul'daki depremde duyulan o ses ne? Patlama mı oldu? "Gece o saatte olması ilginç" deyip açıkladı

Otomotiv devi Nissan'dan ‘Fütüristik’ tasarımı ortaya çıktı! Radikal kararı aldı, duyurdu: Satışa hazırlanıyor!

Meteoroloji duyurdu! Yarın bekleniyor

İngiliz gazeteden skandal "Erdoğan" yazısı! Haddinizi bilin edepsizler

EYT düzenlemesini bekleyenlere müjde! Tarih verdi

Toyota'dan flaş Türkiye kararı! Resmen çıkarıldı

Türkiye'de petrol üretimi! Bakan Soylu: Kapatılan petrol kuyularını tek tek açıyoruz! Piyasaları sarsacak adım
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güçler seçimi etkilemek için yoğun çaba harcıyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güçler seçimi etkilemek için yoğun çaba harcıyor

Gençlik buluşmaları kapsamında Aydın'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel güçlerin 14 Mayıs seçimlerini etkilemek için yoğun çaba harcadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 22:19:00 - 2023-02-05 22:30:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da 'Gençlik Buluşması' programın'da seçimler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Sevgili gençler bizim nazarımızda her bir genç kardeşim özeldir. Hangi siyasi köken ve hayat tarzına sahip olursa olsun gençlerimizin tamamı bizim göz bebeğimizdir. Gençlerimizi çoğu dışarıdan ithal kavramlarla tanımla gayretli hedeflerin farkındayız. Bu tarz kurnazlıkların amacı gençlerimizi belli ideolojilere yönlerdirmektir. Bunlar gençlerimizin iradesine ipotek koymayı amaçlıyor. Yakın tarihimize baktığımızda 27 Mayıs'ta gençlerimizi darbe için kışkırtmayı amaçladılar. Sandıkta bileğini bükemedikleri Merhum Menderes'i gençleri kıyma makinesinde öğütüyor dahil her türlü iftirayı atarak idam sehpasına götürdüler. Uyduruk mahkeme kararıyla Menderes'i idam sehpasına gönderenler halkına aşık bir siyasetçiyi hayattan kopardılar. Gençlerimizin kanı üzerinden darbeye zemin hazırladılar. Gençlerimizi birbirine düşman ettiler. Gençler bir büyüğünüz olarak açık söylüyorum. Bizim siyasetimizde kim kimdir diye bir şey yok. 85 milyon bizin canım ciğerimizdir. PKK'yı sahaya sürenler bunlar.

27 Mayıs 1960 öncesinde darbeye ortam hazırlamak için gençlerimizi adeta aparat olarak kullandıklarını görüyoruz. AK Parti'nin idealleri içerisinde kim kimdir yok. Bu ülkede 85 milyon bizim kardeşimizdir. Bay Bay Kemal, Diyarbakır Anneleri'ni kaç kez ziyaret ettin. CHP'den bu ülkeye de bu ülkenin insanlarına da faydası olmaz. Gençlerimizin geleceği, umudu üzerinden semiren ne kadar habis yapı varsa hepsine dur dedil. Şimdi de yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek siz gençlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı destanını yazmaya hazırlanıyoruz.

14 Mayıs seçimlerini etkilemek için yoğun çaba harcıyorlar

Avrupa'sından Amerika'sına küresel güçler 14 Mayıs seçimlerini etkilemek için yoğun çaba harcıyor. Şahsım aleyhine yürütülen alçakça kampanyalar bunun için. Ülkemizle ilgili oluşturulmaya çalışılan güvensizlik algısının gerisinde bu niyet vardır. Tüm bu çabaları beraberce takip ediyoruz. Milli irade düşmanlarına bay bay demeye hazırlanıyor muyuz? Bu toprakların evladı rahmetli Menderes'i dar ağacına gönderen faşist zihniyet 14 Mayıs'ta bir kez daha tarih önünde hesap verecektir.

Yargıtay Eski Başkanı Hamdi Yaver Aktan yine başını gösterdi! İmamoğlu'na Beraat, Şevki Yılmaz'a hapis, Erdoğan'a siyasi yasak!
Yargıtay Eski Başkanı Hamdi Yaver Aktan yine başını gösterdi! İmamoğlu'na Beraat, Şevki Yılmaz'a hapis, Erdoğan'a siyasi yasak!

Gündem

Yargıtay Eski Başkanı Hamdi Yaver Aktan yine başını gösterdi! İmamoğlu'na Beraat, Şevki Yılmaz'a hapis, Erdoğan'a siyasi yasak!

Düşen Yunan uçağının pilotunun babasından 'Türk' düşmanlığı! Erdoğan’a küstah sözler
Düşen Yunan uçağının pilotunun babasından 'Türk' düşmanlığı! Erdoğan’a küstah sözler

Dünya

Düşen Yunan uçağının pilotunun babasından 'Türk' düşmanlığı! Erdoğan’a küstah sözler

Erdoğan'ın varlığı bile kudurtuyor! Bunu istiyorlar
Erdoğan'ın varlığı bile kudurtuyor! Bunu istiyorlar

Medya

Erdoğan'ın varlığı bile kudurtuyor! Bunu istiyorlar

Gelecek Partisi'nden flaş açıklama!
Gelecek Partisi'nden flaş açıklama! "Üzerimize daha fazla gelirseniz Erdoğan'ın..."

Siyaset

Gelecek Partisi'nden flaş açıklama! "Üzerimize daha fazla gelirseniz Erdoğan'ın..."

Erdoğan: Sizin cinsinizi de, cibiliyetinizi de gayet iyi biliyoruz
Erdoğan: Sizin cinsinizi de, cibiliyetinizi de gayet iyi biliyoruz" demişti İşte CHP'nin cibilliyeti

Gündem

Erdoğan: Sizin cinsinizi de, cibiliyetinizi de gayet iyi biliyoruz" demişti İşte CHP'nin cibilliyeti

İngiliz gazeteden skandal
İngiliz gazeteden skandal "Erdoğan" yazısı! Haddinizi bilin edepsizler

Dünya

İngiliz gazeteden skandal "Erdoğan" yazısı! Haddinizi bilin edepsizler

Karamollaoğlu'na zor soru: Erdoğan Ayasofya'yı açtığından mı başörtüsünü çözdüğünden mi yoldan çıktı?
Karamollaoğlu'na zor soru: Erdoğan Ayasofya'yı açtığından mı başörtüsünü çözdüğünden mi yoldan çıktı?

Siyaset

Karamollaoğlu'na zor soru: Erdoğan Ayasofya'yı açtığından mı başörtüsünü çözdüğünden mi yoldan çıktı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya 'mandacı' benzetmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya 'mandacı' benzetmesi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya 'mandacı' benzetmesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23