Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güçler seçimi etkilemek için yoğun çaba harcıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da 'Gençlik Buluşması' programın'da seçimler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Sevgili gençler bizim nazarımızda her bir genç kardeşim özeldir. Hangi siyasi köken ve hayat tarzına sahip olursa olsun gençlerimizin tamamı bizim göz bebeğimizdir. Gençlerimizi çoğu dışarıdan ithal kavramlarla tanımla gayretli hedeflerin farkındayız. Bu tarz kurnazlıkların amacı gençlerimizi belli ideolojilere yönlerdirmektir. Bunlar gençlerimizin iradesine ipotek koymayı amaçlıyor. Yakın tarihimize baktığımızda 27 Mayıs'ta gençlerimizi darbe için kışkırtmayı amaçladılar. Sandıkta bileğini bükemedikleri Merhum Menderes'i gençleri kıyma makinesinde öğütüyor dahil her türlü iftirayı atarak idam sehpasına götürdüler. Uyduruk mahkeme kararıyla Menderes'i idam sehpasına gönderenler halkına aşık bir siyasetçiyi hayattan kopardılar. Gençlerimizin kanı üzerinden darbeye zemin hazırladılar. Gençlerimizi birbirine düşman ettiler. Gençler bir büyüğünüz olarak açık söylüyorum. Bizim siyasetimizde kim kimdir diye bir şey yok. 85 milyon bizin canım ciğerimizdir. PKK'yı sahaya sürenler bunlar.

27 Mayıs 1960 öncesinde darbeye ortam hazırlamak için gençlerimizi adeta aparat olarak kullandıklarını görüyoruz. AK Parti'nin idealleri içerisinde kim kimdir yok. Bu ülkede 85 milyon bizim kardeşimizdir. Bay Bay Kemal, Diyarbakır Anneleri'ni kaç kez ziyaret ettin. CHP'den bu ülkeye de bu ülkenin insanlarına da faydası olmaz. Gençlerimizin geleceği, umudu üzerinden semiren ne kadar habis yapı varsa hepsine dur dedil. Şimdi de yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek siz gençlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı destanını yazmaya hazırlanıyoruz.

14 Mayıs seçimlerini etkilemek için yoğun çaba harcıyorlar

Avrupa'sından Amerika'sına küresel güçler 14 Mayıs seçimlerini etkilemek için yoğun çaba harcıyor. Şahsım aleyhine yürütülen alçakça kampanyalar bunun için. Ülkemizle ilgili oluşturulmaya çalışılan güvensizlik algısının gerisinde bu niyet vardır. Tüm bu çabaları beraberce takip ediyoruz. Milli irade düşmanlarına bay bay demeye hazırlanıyor muyuz? Bu toprakların evladı rahmetli Menderes'i dar ağacına gönderen faşist zihniyet 14 Mayıs'ta bir kez daha tarih önünde hesap verecektir.