Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy aldığı iller
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ilk sonuçlar açıklanıyor. İşte Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy aldığı iller.01 Nisan 2019 Pazartesi 05:25
Türkiye bugün yerel seçimde oy kullanmak için sandığa gitti. Ülkenin doğusunda sandıklar 16.00 itibariyle kapanırken diğer yerlerde oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.
AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçime Cumhur İttifakı çatısı altında girdi.
İşte rekor kırılan iller;
1- BAYBURT: 86.22
2- ÇANKIRI: 82.99
3- GÜMÜŞHANE: 78.52
4- KASTAMONU: 78.28
5- AKSARAY: 78.19
6- RİZE: 78.16
7- KİLİS: 76.50
8- DÜZCE : 75.89
9- YOZGAT : 74.32
10- NEVŞEHİR: 73.45
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